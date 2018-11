To dykkere fra marinen sier til lokale TV-kanaler at den svarte boksen fra flyet var dekket av gjørme på 30 meters dyp, men ellers i god behold. Ifølge dykkerne var det ferdskriveren som ble funnet. Den ene dykkeren sier videre at det også flyskroget er observert.

189 personer var om bord på Lion Air-flyet, som var av typen Boeing 737 MAX 8 og styrtet mandag.

Det er ikke funnet overlevende.

De to såkalte svarte boksene, som er oransje av farge, inneholder opplysninger om samtalene i cocpit og flyets tekniske tilstand, og har muligens svar på hvorfor det nesten nye flyet styrtet.

Indonesiske myndigheter opplyste onsdag at de hadde fanget opp signaler fra boksene i det havarerte flyet, men at de ikke visste helt hvor de befant seg hen.

Teknisk sjef i Lion Air må gå etter styrten