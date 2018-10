Trump mener avtale som var viktig for utfallet av Den kalde krigen, er brutt. Ekspert tror han har rett.

I forrige uke annonserte USAs president Donald Trump at han ønsket å trekke landet ut av nedrustningsavtalen INF. Avtalen forbød landbaserte mellomdistanseraketter mellom de to landene og var viktig for at den kalde krigen tok slutt.

Grunnen var at Russland ikke respekterte avtalen, ifølge Trump.

Fakta: INF-avtalen INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter.

Inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Avtalen trådte i kraft 1. juni 1988.

Avtalen innebærer at landene forplikter seg til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen. Den forbyr også partene å utvikle og skaffe seg nye slike våpen.

Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to supermaktenes arsenaler. Kilder: Ritzau, Store norske leksikon, NTB

Mener USA har vært kritiske i årevis

Paal Sigurd Hilde er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han forteller at USA har vært kritiske til Russlands behandling av avtalen i lang tid.

Forsvaret

– USA har hevdet at Russland bryter med INF-avtalen i flere år gjennom å utvikle et missil som ikke er i henhold til reglene i avtalen. Det er mye som tyder på at det stemmer, men ingen konkrete bevis er blitt offentliggjort ennå, sier han.

At bevisene skjermes fra offentligheten, mener han er for å verne om landets etterretningskilder.

– Likevel har informasjonen mest sannsynlig blitt delt med de allierte, slår han fast.

Hilde tror at avgjørelsen om å trekke seg fra avtalen kan skade forholdet mellom de to supermaktene.

– Dette undergraver rustningskontrollregimet man har hatt i Europa og forverrer forholdet mellom Russland og USA. Som enkelthendelse er ikke dette så dramatisk, men i den store sammenhengen er det bekymringsfullt, sier han.

– Alt blir ikke endret av dette. Landene har fly og andre fartøy som kan fyre av missiler med samme rekkevidde. På kort sikt har NATO heller ikke planer om å utplassere amerikanske missiler i Europa. Det har vært diskutert tidligere, men det har det ikke vært stemning for i NATO. Det er også tvilsomt at for eksempel Tyskland vil godta dette.

Langet ut mot Obama

Den amerikanske presidenten mente at hans forgjenger Barack Obama burde gjort for å bedre vilkårene i nedrustningsavtalen.

Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

– Russland har ikke holdt seg til avtalen. Så vi kommer til å avslutte den.

– Russland har brutt avtalen. De har brutt vilkårene i årevis. Jeg vet ikke hvorfor president Obama ikke forhandlet eller trakk seg ut. Men vi kommer ikke til å la dem bryte en atomavtale og fortsette å lage våpen, mens vi ikke får lov til det, sa Trump videre.

Presidenten beskyldte samtidig Russland for å ha brutt avtalen i årevis. Anklagene er blitt benektet av russiske styremakter som ikke har sett blidt på utspillene fra Trump.

– Dette vil være et svært farlig steg. Det vil ikke bli forstått av verdenssamfunnet og vil ganske sikkert resultere i alvorlig fordømmelse, svarte viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Etterlyser ny avtale

Hildes kollega, seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier, ser med bekymring på utviklingen.

Forsvaret

– At stater trekker seg ut av slike avtaler er aldri heldig for arbeidet med rustningskontroll og begrensningen av kjernevåpen. Det burde bli forhandlet en avtale som skal erstatte avtalen før den skrotes, sier han.

Likevel understreker han et viktig moment i saken.

– En avtale er ikke verdt noe dersom noen saboterer innholdet i den.

Forskeren tror at maktforholdet mellom USA og Kina kan ha vært viktig for Donald Trumps ønske om avslutte avtalen.

– USA tenker nok også globalt rundt denne avtalen. Kina utvikler slike rakettsystemer som vi snakker om, uten begrensninger. Kanskje har Trump-administrasjonen et ønske om å stå friere til å håndtere dette, sier han.