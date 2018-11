Tvil om framtiden til Tysklands tidligere etterretningssjef

Maassen måtte gå som etterretningssjef etter at han ble anklaget for å være for ettergivende overfor ytre høyre og grupperingene som sto bak demonstrasjonene mot innvandring og opptøyene i byen Chemnitz. Han endte opp med å bli forflyttet til en stilling som spesialrådgiver, etter at saken var nær ved å skape regjeringskrise.

Kilder med kjennskap til saken sier til DPA at Maassen i en avskjedstale som har sirkulert innad i Tysklands etterretningsapparat, er svært kritisk til deler av det tyske regjeringsapparatet. Han forsvarer også sitt kontroversielle standpunkt til høyreekstreme demonstranter i byen Chemnitz.

Talen skal være årsaken til at departementet ifølge DPA vurderer å gi Maassen sparken eller tilby ham en pensjonsavtale.

Maassen har blant annet uttrykt tvil om at høyreorienterte hadde gått til angrep på utlendinger i byen, selv om politiet registrerte flere slike hendelser.

I etterkant ble han fjernet fra sin post som etterretningssjef, og gikk over til en stilling som statssekretær, der han også fikk en lønnsøkning. Det ble tatt svært dårlig imot av det sosialdemokratiske regjeringspartiet SPD, som tok initiativ til en ny runde om Maassens fremtid.

Disse forhandlingene førte til at han fikk jobben som spesialrådgiver.