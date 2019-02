Rockebandet Queen steppet inn som åpningsnummer i stedet for den tradisjonelle monologen fra Oscar-showets konferansier, etter at komikeren Kevin Hart trakk fra seg vertsjobben. Da det kom ut at Hart er blitt kritisert for angivelig homofobiske innlegg i sosiale medier, bestemte Oscar-akademiet seg for å droppe å finne en erstatter.

Richard Shotwell / Invision / AP / NTB scanpix

Hyllest

Queen med Adam Lambert i spissen klinte til med «We will rock you» ved åpningen av Oscar-utdelingen, en hyllest til bandets avdøde vokalist Freddie Mercury som er skildret i storfilmen «Bohemian Rhapsody». Skuespiller Remi Malek er nominert til prisen for beste skuespiller for innsatsen i rollen som Mercury.

Lambert skled over i «We Are the Champions» og kameraene hvilte på den applauderende duoen Bradley Cooper og Lady Gaga, fra filmen «A star is born». De to skal også opptre på Oscar-gallaen søndag.

Første pris for kvelden gikk til Regina King for beste kvinnelig birolle i «If Beale Street Could Talk». Hun var nominert med Amy Adams («Vice»), Marina De Tavira («Roma»), og Emma Stone og Rachel Weisz, begge i «The Favourite»

Chris Pizzello / Invision / AP / NTB scanpix

Favoritter

Storfavorittene i år er oppvekstfilmen «Roma» av den mexicanske filmskaperen Alfonso Cuaron og kongehusdramaet «The Favorite» av Giorgos Lanthimos. De er begge nominert i ti klasser hver. Nyproduksjonen av klassikeren «A Star is Born» ligger rett bak med åtte nomineringer.

Blant de nominerte i kategorien for beste film er sørstatsfilmen «Green Book» eller «Roma» tippet som vinnere. Prisen for beste regissør går ifølge ekspertene til Alfonso Cuarón for «Roma» eller Spike Lee som har regissert «BlacKkKlansman».

Favorittene til prisen for beste kvinnelige skuespiller er Glenn Close for innsatsen i filmen «The Wife» og Olivia Colman i «The Favourite». Beste mannlige skuespiller er tippet å bli Rami Malek i filmen «Bohemian Rhapsody» eller Christian Bale for rollen som visepresident Dick Cheney i «Vice».