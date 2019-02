90.000 flasker vodka beslaglagt, skulle trolig til Nord-Korea

Containeren med de mange edle dråpene ble oppdaget etter at tollerne fattet mistanke da de så på reiseruten og historikken til det kinesiske skipet Nebula, skriver The Guardian.

Sanksjoner

Ifølge skipets dokumenter skulle den russiske vodkaen, som var pakket i 3.000 kasser, losses i Kina etter å ha blitt sendt via Hamburg og Rotterdam.

Nærmere undersøkelser skjerpet mistanken om at den bortgjemte lasten egentlig var på vei til Nord-Korea.

– Vi vil ikke dele flere opplysninger enn nødvendig. Det jeg kan si er at basert på informasjonen vi hadde, mistenkte vi at denne containeren ville bli omfattet av sanksjonene mot Nord-Korea, og at den var på vei dit og ikke til Kina, sier tollsjef Arno Kooij.

Han ville ikke si hvorfor tollerne fattet mistanke til akkurat denne forsendelsen.

Toppmøte

Det er en kjent sak at Kim, som er utdannet i Sveits, har sansen for det gode liv.

I fjor kom det påstander om at han har importert luksusvarer for titalls milliarder siden han kom til makten i 2011.

Musikkinstrumenter, klokker, pelser og et sjøfly er noe av det lederen og familien hans skal ha kjøpt inn.

Beslaget i Nederland kommer samtidig som Nord-Koreas øverste leder – som formelt har den fengende tittelen formann for kommisjonen for statlige anliggender i Den demokratiske republikken Korea – forbereder seg på et to dager langt toppmøte med USAs president Donald Trump i Vietnams hovedstad Hanoi.