Trump vurderer å gi Kim Jong-un en «nesestyver». Kritikerne frykter at et angrep kan utløse full krig.

For å hindre at Nord-Korea utvikler små atomvåpen og raketter som kan treffe USAs fastland, vurderer nå Det hvite hus å gjennomføre et mindre presisjonsangrep mot Nord-Korea, skriver en rekke amerikanske medier. De vil gi Nord-Korea en «blodig nese».

Strategien, som på norsk kanskje best oversettes til «nesestyver»-strategien, går ut på å angripe Nord-Korea for å sende et kraftig signal om at USA mener alvor med sine trusler.

Trump har mange andre alternativer enn et angrep. I denne saken gjennomgår vår USA-korrespondent de viktigste måtene Trump kan temme Nord-Korea på.

Vanskelig dilemma

Avveiningen er om det er mulig å gjennomføre et mindre angrep mot Nord-Korea uten å utløse en total krig på Korea-halvøya.

Det er spesielt den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H. R. McMaster som snakker om at militære virkemidler må vurderes, ifølge The Wall Street Journal (WSJ).

Et slik angrep kan skje ved at USA reagerer på en provokasjon, som for eksempel en ny nordkoreansk rakettest eller atomprøvesprengning, med å angripe et mål for å illustrere hvor høy prisen vil være for regimet om ikke det endrer kurs, skriver avisen.

Tilhengerne mener det kan få Nord-Koreas elite til å vende seg mot Kim, eller at det kan overbevise Kina om å legge økt press på Pyongyang, heter det i en analyse fra det anerkjente analyseselskapet Stratfor.

Svært risikabel strategi

Strategien er imidlertid svært risikabel. Kritikerne mener det kan utløse full krig på halvøya, noe som kan koste tusenvis, eller til og med millioner, av liv, ifølge Vox. Enten fordi Nord-Korea svarer med full styrke, eller fordi et begrenset motangrep blir del av en voldsspiral som kommer ut av kontroll.

Selv uten atomvåpen kan Kim slå kraftig tilbake. Han har Sør-Koreas hovedstad Seoul, og byens 25 millioner innbyggere, innenfor rekkevidde med artillerikanoner og rakettartilleri langs grensen.

Dersom Kim svarer med atomvåpen, vil det få katastrofale følger.

Vinterlekene i Sør-Korea kan bidra til fred: – USA må tone ned krigsretorikken nå. Ellers står de i fare for å miste innflytelsen over Sør-Korea, sier Korea-ekspert til Aftenposten i denne saken.

Trakk ambassadørkandidat

Forrige uke bestemte Trump-administrasjonen seg for å ikke nominere Victor D. Cha som USAs ambassadør til Sør-Korea, noe mange hadde ventet.

Det skal ha vært på grunn av uenighet om nettopp nesestyver-strategien, ifølge blant andre The Washington Post.

Cha regnes som en utenrikspolitisk hauk og spilte en nøkkelrolle i Asia-politikken under George W. Bush. Men i private møter tok han opp sine innvendinger mot strategien, som han mente var svært farlig.

Etter møtet sluttet Det hvite hus å svare når Cha ringte. Ikke lenge etter fikk han beskjed om at han ikke lenger var aktuell til stillingen, skriver Financial Times.

Ingen andre har foreløpig blitt nominert til den viktige ambassadørposten.

Strid mellom Det hvite hus og Pentagon

I det siste har Det hvite hus blitt stadig mer frustrert med at Pentagon ikke utarbeider planer for mulige militære angrep mot Nord-Korea, skriver The New York Times. Avisen skriver at det har utviklet seg en dyp kløft mellom forsvarsdepartementet og Det hvite hus.

Sikkerhetsrådgiver McMaster, en høyt respektert og akademisk anlagt generalløytnant, mener at det trengs militære angrepsplaner om Trumps advarsler mot Nord-Korea skal være troverdige.

Både forsvarsminister Jim Mattis og general Joseph F. Dunford, sjefen for Den militære sjefsnemda og landets øverste offiser, er derimot steile motstandere av et militært angrep.

Mattis og utenriksminister Rex Tillerson fokuserer på å få til et diplomatisk fremstøt mot Nord-Korea. McMaster argumenterer for at det kan komme til at militære alternativer må vurderes, skriver Wall Street Journal.

Les reportasjen fra grensen mellom Nord- og Sør-Korea: For en tusenlapp kan du dra på safari til krigssonen. Hvis du har gode sko.

Uklare signaler fra Trump

Det er opp til Trump å bestemme hva USA skal gjør. Presidenten har signalisert at han er villig til å snakke med Kim, men han har også truet den nordkoreanske diktatoren i usedvanlig harde ordelag.

– De vil bli møtt med ild og raseri som verden aldri før har sett maken til, sa den amerikanske presidenten i sommer, en uttalelse han senere sa at ikke var kraftig nok.

Trump har også sagt at han har en større atomknapp i Washington enn den Kim har i Pyongyang.

Ikke store krigsforberedelser

Det er ikke noe som tyder på at USA er i ferd med å planlegge noen større militæroperasjon med det første. Det ville har krevd store troppeforflytninger. Landingsfartøy og hangarskip ville ha blitt sendt i retning halvøya, og sivile amerikanere ville ha blitt evakuert fra Sør-Korea.

Ifølge The New York Times har imidlertid det amerikanske forsvaret startet enkelte forberedelser til krig i det stille, blant annet ved å trene på mobilisering og ved å drille luftbårne operasjoner.