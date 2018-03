Fredag ble det kjent at USA har takket ja til samtaler med Nord-Korea. Nyheten om samtalene som er planlagt holdt i mai, er blitt godt tatt imot både i Kina, Sør-Korea og Japan.

Også Geir Helgesen, direktør for Nordisk institutt for Asia-studier ved Universitetet i København, er svært positiv.

– Dette viser at det også kan komme noe godt ut av uberegnelighet. Før Donald Trump ble valgt, sa han at han kunne overveie å sette seg ned med Kim, men da han ble valgt, begynte en ordkrig mellom de to. Nå har han igjen skiftet mening, sier Helgesen til NTB.

Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsrådgiver Chung Eui-yong kunngjorde torsdag at den nordkoreanske lederen Kim Jong-un har invitert den amerikanske presidenten til et møte.

Chung Eui-yong sa også at Trump har takket ja til møtet.

– Måtte sluke en kamel

På spørsmål om hvorfor han ser positivt på samtalene, svarer han:

– Det er positivt fordi en mer fredelig Korea-halvøy ikke er mulig uten at USA er med på laget. Landet er en veldig viktig spiller i Nordøst-Asia og har store troppestyrker i Sør-Korea, sier Helgesen.

Han viser til at USA har hatt en politikk der de ikke premierer dårlig oppførsel, men setter hardt mot hardt, samtidig som Nord-Korea har vært uvillig til å gi opp sitt atomvåpenprogram.

Samtidig har truslene om krig florert det siste året.

– Noen måtte sluke en kamel, sier Geir Helgesen om bakgrunnen for det som vil bli det første møtet mellom en amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne.

OL-invitasjon

Helgesen mener at Sør-Korea har hatt en viktig rolle i å gjøre dette mulig.

Forskeren peker på at landet inviterte Nord-Korea til OL i Pyeongchang, og at Sør-Koreas president Moon Jae-in har vært en pådriver for samtaler med Kim.

Den politikken har satt USA i en vrien situasjon, ifølge Helgesen.

– USA kom litt ut på sidelinjen og var ikke lenger den viktigste spilleren. Det passet ikke Trump, sier forskeren, som tror at Donald Trump nå er ute etter å få utenrikspolitisk anerkjennelse.

– På den andre siden er Kim opptatt av å styrke Nord-Koreas økonomi. Det nordkoreanske styret vet at de styrer Øst-Asias fattigste land. Det kan de ikke endre på ved å selge illegale våpen til Syria og andre krigsområder. De var tvunget til å skaffe en relasjon til USA, mener Geir Helgesen.

Kina: Vis politisk mot

I Kinas første reaksjon på nyheten om at Donald Trump har takket ja til å møte Kim Jong-un, blir de to bedt om å vise politisk mot.

– Vi ønsker velkommen dette positive signalet fra USA og Nord-Korea om å ha en direkte dialog, sier talsmann Geng Shuang på utenriksdepartementets regulære pressekonferanse fredag.

Han mener at spørsmålet om atomvåpen på Korea-halvøya beveger seg i riktig retning.

– Vi håper at alle parter kan demonstrere politisk mot og ta de riktige politiske avgjørelsene, sier han videre.

Børsene i Asia stiger

Risikoviljen i markedet øker på nyheten om at Trump har takket ja til å møte Kim, og gir børsene i Asia en opptur – tross Trumps signering av forslaget om importtoll på stål og aluminium torsdag, melder e24.no.