Minst 11.000 savnet fra den tidligere IS-bastionen Mosul

Ifølge myndighetene i Nineveh-provinsen i Irak ble de 11.000 savnede tatt til fanger av IS etter at terrorgruppen inntok Mosul i 2014.

– De savnedes skjebner er uviss. Myndighetenes styrker har ikke funnet dem, til tross for søk i katakomber, tunneler og steder IS har kontrollert etter at de mistet Mosul, uttaler Bassem Ali al-Hajar, en talsperson for det lokale politiet.

IS har fortsatt aktive celler i Irak. Disse befinner seg blant annet i den nordlige provinsen Kirkuk, der regjeringsstyrker søndag gjennomførte en aksjon, ifølge kilder i den irakiske hæren. Angrepet skal ha blitt gjennomført etter tips om et planlagt IS-angrep sørvest for Kirkuk.

Samtidig ber familiene til Mosuls savnede Iraks regjering om å trappe opp kampen mot den radikale islamistgruppen.

– Iraks styrker har ikke gitt oss noe som beviser om de er døde eller i live, men vi fortsetter å lete etter dem, sier Anwar Mekki, en kvinne som er gift med en av de savnede.