Russland-forsker mener Russland kan ønske å få nervegiftangrep på eks-spion frem i lyset

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen, mener derimot det er for tidlig å konkludere rundt hvem som står bak angrepet der en tidligere russisk spion og datteren hans ble utsatt for en nervegift. De to og en politimann er kritisk skadet etter å ha blitt eksponert for stoffet.

Detaljene bak angrepet er fremdeles ikke fullt ut kjent, men Storbritannias utenriksminister Boris Johnson har sagt at de vil svare på «kraftfullt vis» om det kommer «bevis som indikerer at en statsmakt er ansvarlig». Johnson har gitt uttrykk for at de mistenker at Russland kan stå bak.

Iver B. Neumann påpeker at tidligere, i den kalde krigens dager, prøvde daværende sovjetiske myndigheter å gjøre mye for å tildekke at de sto bak lignende drap og drapsforsøk i utlandet.

– Men forgiftningen og drapsforsøket på den forræderidømte spionen Sergej Skripal og hans datter er det tydelig meningen at de vil ha frem i lyset, sier Neumann.

– Dette er en del av måten russerne går frem på for å tildekke sin tiltagende svakhet som stormakt, påpeker han.

Britisk politi fastslo onsdag: De ble forsøkt drept med nervegift

Steve Parsons / TT / NTB scanpix

Neumann har vært seniorforsker ved NUPI, professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics og ble ansatt som direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på Oslo Met i fjor høst.

Han mener russiske myndigheter vil skremme sine fiender ved å slå til med slike angrep på deres jord.

– De vet jo fra lignende episoder – som Litvinenko-saken – at Storbritannia vil reagere kraftig, sier Neumann.

– Man tar seg bare ikke inn på andre staters territorium og angriper folk. Det er det nærmeste vi kommer brudd på suverenitetsprinsippet. Likevel buser de frem, for deretter å blånekte for at det er de som står bak.

Det er 11 år siden den tidligere FSB-agenten Aleksandr Litvinenko ble drept med giften polonium i London, og britisk etterforskning av drapet konkluderte med at russisk etterretning sto bak.

Rasler med atomvåpen

Neumann nevner bombingen av Syria og Putins tale der han varsler nye typer atomvåpen som eksempler på det samme.

– Alt dette er materielt sett billige måter å understreke stormaktsstatusen på: Å slå til mot et krigsherjet land som ikke kan forsvare seg, og rasle med atomvåpen som sannsynligvis ikke vil bli bygd i stor skala.

Istedenfor å senke ambisjonsnivået, mener Neumann at Putin vil satse alt på at Russland fortsatt skal fremstå som stormakt.

– I tillegg ønsker han å vise befolkningen at han er så tøff som de gjerne vil han skal være, sier Neumann

– Å være hard mot forrædere og fremmede makter vet vi fra meningsmålinger at den russiske befolkningen liker.

Neumann påpeker at når Russland vil bølle med absolutt alle, kan de også komme til å oppføre seg som en bølle mot Norge.

Les mer om dobbeltagenten Skripal: Ble utvekslet mot kjendisspion

NUPI-forsker: – Viktig ikke å konkludere for raskt

Julie Wilhelmsen, seniorforsker på Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) mener i motsetning til Neumann at det er viktig ikke å konkludere altfor raskt om at russiske sikkerhetstjenester eller russiske myndigheter står bak forgiftningen av de to.

– Samtidig er det absolutt ikke utenkelig, legger Wilhelmsen til, som er ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspoliti.

– Forholdet mellom Storbritannia og Russland har vært ganske trøblete over lang tid, egentlig helt siden Litvinenko-saken. Det som har skjedd, forverrer klart situasjonen, sier hun.

Heftig retorikk i Russland

Wlhelmsen påpeker at Storbirtannias sikkerhetspolitiske linje når det gjelder å møte det de kaller «den nye Russlands-trusselen» er generelt tøffere enn for eksempel Tysklands holdning.

Hun synes det er forutsigbart at Russland svarer med å kalle det en antirussisk svertekampanje.

– Det er en voldsom kaldfront i Russland nå når det gjelder å tilbakevise alle vestlige påstander, sier hun.

Christopher Olssøn

– Hvor sannsynlig er det at russiske myndigheter står bak forgiftningen?

– Russiske sikkerhetstjenester brukte denne typen metoder i kampen mot det kapitalistiske Vesten tidligere, og i Litvinenko-saken er det rimelig godt belagt at russisk sikkerhetstjenesten sto bak. Så det er slett ikke usannsynlig at russiske myndigheter eller sikkerhetstjenesten kan ha finger med i spillet, sier hun

– Personer som er utpekt som fiender av den russiske staten – som for eksempel spioner for andre makter – er utsatt for en veldig heftig retorikk internt i Russland. De ulike utgavene av sikkerhetstjenestene har en enormt stor makt i systemet, og gjør ofte som de vil.

På den andre siden er det nå en tendens nå i Vesten – særlig i USA – til å beskylde Russland for å være en aggressiv aktør som står bak ulike påvirknings- eller hackerangrep, og uten at det finnes bevis for det, understreker hun.