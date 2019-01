Det ene øyeblikket står den populære borgermesteren Pawel Adamowicz smilende på scenen under Polens største innsamlingsaksjon. Det neste ligger han på gulvet, knivstukket av en mann som hever armene som etter en seier mens flere hundre ser på.

Tragedien skjedde søndag kveld, mandag døde borgermesteren av skadene. Fredag fulgte tusener kisten på veien fra det europeiske senteret for fagbevegelsen Solidaritet, der folk kunne komme og vise sine respekt, til den store Mariakirken. Der ble selve begravelsen holdt lørdag.

3500 gjester fra inn- og utland fikk plass i kirken, tusener andre fulgte messen fra utsiden.

– Slutten på uskylden

I uken etter drapet har uroen vært tydelig. Hva betyr dette drapet? Hva kommer nå?

Riktignok ble drapsmannen umiddelbart pågrepet. Han er en 27-åring som hadde sonet en dom for bankran og bebreidet Borgerplattformen, Adamowicz’ tidligere parti, for sine lidelser i fengsel, sa han fra scenen. Antagelig er han psykisk syk.

Men uavhengig av mannens tilstand oppfatter mange drapet som en form for politisk attentat, forårsaket av det hatefulle politiske klimaet.

– Dette kan være slutten på uskylden, tror Adam Bodnar, Polens ombudsmann for menneskerettigheter som nylig mottok den norske Rafto-prisen.

– Reaksjonene etter borgermesterens død får en til å tenke at vi lever i en tidsalder for politisk ekstremisme, sier han ifølge Financial Times.

Fakta: Pawel Adamowicz Født 1965, borgermester i Gdansk siden 1998. Etterlater seg kone (jusprofessoren Magdalena Adamowicz) og to døtre på 16 og 9 år. Aktiv i opposisjonen mot kommuniststyret som student på 80-tallet. Ble valgt inn i bystyret i Gdansk i 1990. Adamowicz var en landskjent politiker som brant for byen sin. Han representerte den høyreliberale Borgerplattformen (PO) frem til 2015, var siden partipolitisk uavhengig.

Sto for åpenhet

Pawel Adamowicz symboliserte det liberale Polen. Han var en av ytterst få polske toppolitikere som deltok i den årlige Pride-paraden og han mente at Gdansk skulle være åpent innstilt til flyktninger.

Han var dermed i sterk opposisjon til den nasjonalkonservative regjeringen utgått fra Lov- og rettferdighetspartiet PiS.

Mange har etter drapet anklaget partiet og regjeringen for å være indirekte ansvarlige for drapet, ved å drive hatefull propaganda.

– Politisk tragedie forener ikke

Både Adamowicz selv og innsamlingsaksjonen han deltok i (som samlet inn penger til sykehusutstyr) hadde lenge vært utsatt for beskyldninger og hat, også formidlet av den statlige TV-kanalen regjeringen kontrollerer.

Gdansk regnes som et kraftsenter for det liberale Polen. Også den nåværende EU-presidenten Donald Tusk kommer herfra.

– Adamowicz er alt PiS ikke er, skriver Slawomir Sierakowski fra den venstreorienterte tenketanken Politisk kritikk.

– I Polen – som i andre land med lignende historier om krig, opprør og henrettelser – ser politisk tragedie aldri ut til å forene oss. I stedet fordyper det allerede eksisterende skillelinjer, mener Sierakowski.

Partilederen kom ikke i begravelsen

Det er blitt avholdt nasjonal sørgedag, og både president Andrzej Duda, statsminister Mateusz Morawiecki og andre av landets ledelse var til stede under begravelsen. PiS-topper var raskt ute til å fordømme drapet og henstille til samhold og nasjonal enhet.

Til tross for dette har Polens mektigste mann, leder for PiS Jaroslaw Kaczynski signalisert noe annet. Han var ikke til stede da parlamentet i Warszawa avholdt ett minutts stillhet for Adamowicz tidligere i uken. Han deltok heller ikke i begravelsen.