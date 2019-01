Utmeldingsavtalen vil bli oversendt til komitébehandling under EU-parlamentets plenumssesjon i Brussel neste uke, opplyser Guy Verhofstadt, som er leder for EU-parlamentets brexitutvalg.

Det er EU-parlamentets komité for konstitusjonelle spørsmål (AFCO) som skal behandle saken videre.

– Dette sender et viktig politisk signal om at det ikke er mulig for oss å åpne for reforhandling av utmeldingsavtalen, sier Verhofstadt.

Et massivt flertall av de folkevalgte i Underhuset i Storbritannia stemte i forrige uke mot avtalen.

Men reforhandling av avtalen kommer ikke på tale, fastholder Verhofstadt. Skal det åpnes for nye forhandlinger, må det ifølge ham være om den tilhørende politiske erklæringen som EU og Storbritannia har forhandlet fram om rammene for det framtidige forholdet. Denne erklæringen er ikke er like bindende som selve utmeldingsavtalen, og terskelen er derfor lavere for å justere den.

AFCOs leder Danuta Maria Hübner varsler at det legges opp til en rask saksgang.

– Men jeg mener vi bør vente med den endelig avstemningen i plenum til etter at avtalen er undertegnet, slik at vi vet sikkert hva vi stemmer over, sier hun.