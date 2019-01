Reuters: Over 100 drept i angrep i Afghanistan

– Vi har informasjon om at 126 mennesker er blitt drept i eksplosjonen i et militært treningssenter, sier en representant for afghanske myndigheter til Reuters.

Angrepet skjedde i Vardak-provinsen sørvest for hovedstaden Kabul. Taliban har tatt på seg skylden for angrepet, melder Reuters.

En bilbombe detonerte ved inngangen av militærbasen, og deretter rykket Taliban-krigerne inn. Dette er en angrepsmetode Taliban har brukt flere ganger, ifølge Al Jazeera.

Angrepet skjedde én dag etter at åtte sikkerhetssoldater ble drept i et annet Taliban-angrep i naboprovinsen Logar.

