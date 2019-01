May avviser nyvalg

May svarte konsekvent nei på spørsmålet fra Labour-leder Jeremy Corbyn om mulighet for nyvalg da hun stilte i spørretimen i Underhuset onsdag.

De folkevalgte skal stemme over Mays brexit-avtale 15. januar. Avstemningen skulle opprinnelig ha blitt gjennomført før jul, men May valgte da å utsette den fordi det på forhånd var klart at avtalen ville bli nedstemt.

Under onsdagens spørretime forsøkte en hardt presset statsminister nok en gang å overbevise de mange skeptiske folkevalgte om at brexit-avtalen som nå ligger på bordet, er bra.

– Den eneste måten å unngå en avtaleløs situasjon på, er å stemme på min avtale, sa May.

– Da vil det ikke være behov for å ta i bruk nødløsninger, og hvis vi likevel må det, så vil det bare være midlertidig, sa hun.