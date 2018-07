Pussy Riot-medlemmer dømt til 15 dagers fengsel etter banestorming

Kampen ble stoppet en kort stund før sikkerhetsvakter til slutt fikk kontroll og fraktet aktivistene av banen. Ett av Pussy Riot-medlemmene rakk å gjøre en «high five» med Frankrike-yndlingen Kylian Mbappé i midtsirkelen.

Like etter banestormingen la Pussy Riot ut et innlegg både på Facebook og Twitter hvor de tok på seg ansvaret for det de beskrev som en protestaksjon mot det politiske styret i Russland. De listet i tillegg opp en rekke krav, deriblant at politiske fanger skal bli løslatt og at ulovlige arrestasjoner under demonstrasjoner skal opphøre.

I retten mandag ble de fire medlemmene funnet skyldig i å bryte loven om hvordan tilskuere skal oppføre seg, og ble dømt til 15 dagers fengsel. De er også utestengt fra å delta på sportsarrangementer i tre år.