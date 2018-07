To britiske dykkere kommer opp av vannet fire kilometer inne i en Luang-grotten i det nordlige Thailand den 2. juli. Et videokamera på hjelmen fanger hva som skjer: Lampene deres lyser opp de syltynne kroppene og ansiktene til en gruppe gutter og en mann som sitter på en liten fjellhylle.

– Hvor mange av dere er det, kan vi høre den ene av britene rope ut til guttene på engelsk.

– Vi er 13, svarer den ene av guttene. Han er den eneste av dem som kan snakke engelsk. På denne måten blir han et avgjørende bindeledd mellom dykkerne og fotballaget som ble overrasket av en oversvømmelse ni dager tidligere. Guttene får gitt beskjed om at de må være tålmodige. Det vil komme mange flere som vil hjelpe dem.

Thai Navy Seals

Sendt til et annet land som fireåring

Gutten som kan engelsk, og fire andre språk, er statsløse Aidun Sam-on. En 14 år gammel gutt som bor i et uoffisielt hjem for gutter med innvandrerbakgrunn. Foreldrene hans er fra Myanmar. De overlot ham til en predikant og kona hans da han var bare fire år gammel. Han har ikke noe offisielt statsborgerskap, hverken i Myanmar eller i Thailand.

Tre av guttene og treneren deres har minoritetsbakgrunn, skriver New York Times.

Fakta: Grottedramaet i Thailand 12 gutter i alderen 11–16 og fotballtreneren deres gikk inn i Luang-grotten i Mae Sai i det nordlige Thailand etter fotballtrening den 23. juni. Kraftig regn gjorde at grotten ble oversvømt flere steder. Guttene kom seg ikke ut. Ni dager senere ble de funnet i live fire kilometer inn i grotten. Det var to britiske dykkere som fant dem. En dristig og omfattende redningsaksjon sørget for at alle 13 kom seg ut i god behold. De siste fem kom ut etter å ha vært i grotten i 17 dager. Guttene måtte puste i en dykkermaske og hang etter en dykker gjennom de delene av grotten som var helt under vann. På det lengste var de med på et dykk på 350 meter. Guttene og treneren deres er nå på sykehus. De er i fin form og kommer seg raskt, ifølge myndighetene. En thailandsk dykker døde under redningsaksjonen. Han skulle legge ut luftflasker som andre dykkere skulle benytte under sine dykk, da han mistet bevisstheten. Han gikk trolig tom for luft.

– Jeg kunne har vært barnesoldat

Han ble sendt dit i håp om at han skulle få en bedre utdannelse og et bedre liv enn han kunne få i Myanmar. Han unngikk også å bli rekruttert til den væpnede gruppen som kontrollerer den delen av Myanmar som foreldrene kommer fra.

– Hvis ikke jeg hadde fått komme hit til Thailand, så hadde jeg vært en barnesoldat nå, sa Aidun da jeg møtte ham sist den 29. mai, opplyser Jessada Teadoo, prosjektleder i Mekong Minority Foundation (MMF), en stiftelse som gir Aidun og andre minoritetsbarn utdanningsstøtte.

AP

Alle familier må bidra med en soldat – de henter i 12–13 års alder

Alle familier må bidra med minst ett familiemedlem til den lokale geriljaen, opplyser flere uavhengige kilder til Aftenposten.

– Som regel blir barna rekruttert når de er 12–13 år gamle, sier en forsker som jobber for en samfunnsorganisasjon i Thailand. Forskeren ønsker ikke å navngis i artikkelen på grunn av sakens følsomme natur.

– Men det forekommer at barna blir rekruttert når de er yngre, ned mot 9–10 års alder.

Aiduns 10 år gamle bror er blitt rekruttert til geriljaen i stedet for Aidun, opplyser en sentralt plassert kilde.

Det er en gerilja som ifølge Aftenpostens kilder er dypt involvert i narkotikatrafikk og våpensmugling. Men ingen vil snakke om det åpent, fordi de vet at geriljaen er til stede i Thailand også og at de kan være livsfarlige.

Privat

– En gutt som vil gjøre alt som er godt

Pastoren som har passet på Aidun gjennom cirka ti år, sier han føler han må hjelpe barna til de papirløse foreldrene. Han skryter uhemmet av gutten han sier han «nesten ser som en sønn». Han forsøker alltid å finne noe nyttig han kan bidra med, og nye han kan lære seg.

– Han er ikke som andre barn, som sitter med mobiltelefonen og spiller et spill, sier predikanten Go Shin Maung, en mann som selv er fra Myanmar.

Minoritetsbarna må utmerke seg

Aidun fremstår som en på alle måter talentfull gutt. Han gjør det bra på skolen, driver med idrett og spiller flere instrumenter. I tillegg har han altså lært seg å snakke fem forskjellige språk, engelsk, mandarin, thailandsk og burmesisk, i tillegg til språket stammen hans snakker.

Det er ikke uvanlig at de som vokser opp i disse grenseområdene mellom Myanmar, Thailand og Laos, også kjent som det gylne triangelet, lærer seg flere språk.

Privat

I tillegg til å spille på fotballaget som kalte seg for «Villsvinene», er han også en talentfull volleyballspiller og friidrettsutøver. Under dramaet i Luang-grotten har mange bilder av ham og pokalene og medaljene han har vunnet, vært på utstilling på Ban Wain Pan-skolen i Mae Sai, der Aidun har vært elev i åtte år.

2800 elever – 80 prosent med minoritetsbakgrunn

Det er en skole med 2800 elever. 80 prosent av dem har minoritetsbakgrunn.

Skolen har de tre siste årene fått utmerkelser for å ha hatt et over gjennomsnittet godt karaktergjennomsnitt, og Aidun er blant de beste, opplyser lærer Ampin Saenta.

– Han er en smart og god i idrett, forteller klassekameraten Anan Sammook.

Han bekrefter det flere andre har sagt til oss, at Aidun hadde ambisjoner om å bli profesjonell fotballspiller.

Privat

Vanskelig vei til statsborgerskap – og menneskerettigheter

En kilde opplyser til Aftenposten at Aidun sa han ville bli så god til å spille fotball at thailandske myndigheter ville gi ham statsborgerskap.

Å få statsborgerskap kan nemlig være svært krevende for dem som har kommet til Thailand fra nabolandene. Mange lever i Thailand i flere tiår uten statsborgerskap. Totalt er det antagelig tre millioner mennesker med minoritetsbakgrunn i Thailand, anslår menneskerettighetsgrupper og organisasjoner som hjelper folk med minoritetsbakgrunn.

Reglene for å oppnå statsborgerskap er et villnis, og det kan koste penger å få tjenestemenn til å stemple og skrive under på dokumentene som kreves, sier en kilde.

– Det er som alle andre steder, innvandrerne tar de minst attraktive jobbene

De som ikke har statsborgerskap, utgjør som regel bunnen i samfunnet, de som tar jobbene ingen andre vil ha, sier Scott Coats, rådgiver for MMF-stiftelsen.

Selv de som skaffer seg en høyere utdannelse har liten sjanse til å få statlige jobber eller høyere stillinger og vil få mindre betalt, opplyser flere kilder til Aftenposten.

Immigrantene må derfor jobbe hardere for å klare seg.

– Aidun er et godt eksempel på det, sier forskeren som ikke vil navngis.

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

– Vil guttene få statsborgerskap nå?

Grottedramaet har i Thailand blitt fremhevet som noe som skal gi nasjonen en ny stolthet, siden man klarte å koordinere egne og internasjonale krefter slik at man fikk ut alle de 12 barna og treneren deres.

– Vi håper at de alle sammen vokser opp til å bli gode borgere, sa lederen for redningsaksjonen, fungerende guvernøren Narongsak Osatanakorn, under en pressekonferanse.

– Betyr det at alle 13 vil få statsborgerskap, spurte journalisten fra The Guardian.

Guvernøren var ikke villig til å svare direkte på spørsmålet.

– Det må skje i henhold til loven, var svaret fra guvernøren.