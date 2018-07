Trump ankommer London rundt klokken 14 torsdag.

– Vi venter at folk vil samle seg i hovedstaden for å demonstrere både for og imot presidenten, skriver London-politiet i en pressemelding.

Blant annet er det varslet at en diger ballong som fremstiller Trump som et hissig spedbarn, vil seile over Parliament Square like ved Westminster Palace på et tidspunkt torsdag. Ballongen er godkjent av Londons borgermester Sadiq Khan.

Dyre sikkerhetstiltak

Som følge av de ventede demonstrasjonene har politiet iverksatt voldsomme sikkerhetstiltak.

– Vi er forberedt på en mangesidig politi- og sikkerhetsoperasjon som involverer beskyttelse og forflytning av presidenten, skriver politiet og legger til at det er en balansekunst der sikkerhetstiltak må vurderes opp mot folkets ytringsfrihet.

Kostnadene knyttet til operasjonen er betydelige, heter det i pressemeldingen.

Samtaler med May

Trumps første punkt på agendaen er å møte USAs ambassadør Woody Johnson på den amerikanske ambassaden, der politiet har satt opp sikkerhetssluser og ekstra gjerder. Videre skal presidenten spise middag med statsminister Theresa May i Blenham Palace. Også her er det varslet om store demonstrasjoner.

Fredag besøker Trump det britiske militæret før turen går til Chequers, Mays herregård i Buckinghamshire like utenfor London, der de offisielle bilaterale samtalene vil finne sted.

Presidenten har en rekke ganger ytret seg svært kritisk til den britiske regjeringens politikk. Før han reiste til NATO-toppmøtet i Brussel, uttalte han at det pågår et opprør i Storbritannia, der folket må ta stilling til om de vil beholde May.

Besøker dronningen

Trump får også anledning til å besøke dronning Elizabeth II i Windsor Castle før han reiser til sin egen golfklubb i Skottland sent fredag.

Fra torsdag til søndag er det varslet demonstrasjoner mot den republikanske presidenten i London, Glasgow og Edinburgh.

Trump har siden tirsdag deltatt på NATO-toppmøtet i Brussel. I etterkant av den første delen av møtet skriver han på Twitter at NATOs medlemsland «UMIDDELBART» må øke forsvarsbudsjettene til 2 prosent av BNP.