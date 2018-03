Maya bay ble i år 2000 verdenskjent gjennom filmen The Beach med Leonardo DiCaprio i hovedrollen som backpackeren Richard. I filmen er stranden en godt bevart og utilgjengelig hemmelighet.

I virkeligheten besøkes den av 200 båter og 4000 turister hver dag.

The Guardian skriver at myndighetene i Thailand onsdag beordret stranden stengt for fire måneder hvert år fra og med juni. Formålet er å redusere de store ødeleggelsene på øyas korallrev og sjøliv, som er forårsaket av turister.

– Stranden trenger en pause

Det er ikke uvanlig at thailandske nasjonalparker er stengt om sommeren. Maya bay har hittil vært åpen hele året for å imøtekomme den voldsomme tilstrømningen av turister som startet da Alex Garlands roman The Beach fra 1996 ble til Hollywood-filmen med samme navn fire år senere.

Nylig oppdaget en gruppe marinbiologer at en stor del av korallreven i området var borte, og at livet i havet var så godt som forsvunnet.

– Det er som om området er overarbeidet og utslitt. Skjønnheten ved stranden er borte. Den trenger en pause, sier Thon Thamrongnawasawat, som er forsker og medlem av Thailands strategiutvalg for miljøutvikling.

Han mener den midlertidige stengingen av stranden vil få fart på rehabiliteringsprosessen.

Voldsom økning i turismen

Når Maya bay åpner igjen til høsten, blir det med en maksgrense på 2000 besøkende pr. dag. Damtidig blir det forbudt for båter legge i land ved stranden.

Ifølge The Guardian besøkte 35 millioner turister Thailand i fjor. Til sammenligning ble landet besøkt av 10 millioner i 2000, da The Beach hadde première.

De siste årene har Thailand stengt flere øyer og nasjonalparker som er ødelagt av masseturisme. Resultatene av dette skal være svært gode. Derfor er myndighetene optimistiske når det gjelder Maya bay.