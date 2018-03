Nytt børsras i Asia

I Hongkong faller nettgiganten Tencent og Apple-leverandøren AAC Technologies kraftig onsdag morgen norsk tid, ifølge E24. Like før klokken 08.00 norsk tid var Tencent ned 4,03 prosent og AAC Technologies ned 7,05 prosent.

Og nedgangen er bred på børsene i Asia. Nikkei i Tokyo endte ned 1,3 prosent etter å ha falt med nærmere 2,3 prosent rundt åpningstider onsdag. Hang Seng i Hongkong ved 8-tiden ned 1,5 prosent, koreanske Kospi ned 1,5 prosent, Shanghai-børsen er ned 1,2 prosent. Singapore-børsen er ned 0,8 prosent og indiske Sensex ned 0,4 prosent.

Facebook-skandalen får skylden for børsraset.

– Hva skremte markedet? Det virker som om Facebook-skandalen var en beleilig unnskyldning for å selge unna før langhelgen, sier analytikere fra Mizuho Bank i en uttalelse.

Børsraset startet i New York, etter frykt for at myndighetene vil slå hardere ned på personvern etter Facebook-skandalen. Twitter-aksjen var den første som begynte nedgangen, fordi shortselgeren Citron Research varslet at de mener Twitter vil tape mest på strengere personvernregler fra myndighetene. Etter hvert fulgte både Facebook, Apple, Microsoft, Amazon og Google-eier Alphabet, ifølge E24.