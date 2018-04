Russlands ambassade vil ha giftangrep-møte med Boris Johnson

I en uttalelse fra den russiske ambassaden lørdag heter det at møtene med det britiske utenriksdepartementet så langt har vært «fullstendig utilfredsstillende». Videre heter det at de mener det er «på høy tid» at ambassadør Alexander Jakovenko og Boris Johnson møtes personlig for å diskutere etterforskningen av giftangrepet i Salisbury.

Utenriksdepartementet har så langt kun sagt at de vil svare på forespørselen «når tiden er inne».

AP / NTB scanpix.

Den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Yulia ble funnet bevisstløse 4. mars på en benk i den engelske byen Salisbury etter å ha blitt forgiftet av en nervegift. Begges tilstand beskrives nå som stabil, ifølge legene.

Storbritannia har slått fast at det var nervegiften Novitsjok som ble brukt, og anklaget russiske myndigheter for å stå bak. Russland har nektet for dette, og saken har ført til diplomatisk krise mellom russerne og store deler av Vesten.