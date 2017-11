Ung mann arrestert for terrorplanlegging i Australia

Politiet i delstaten Victoria, føderalt politi og etterretningstjenesten opplyser i en uttalelse at en 20 år gammel mann ble arrestert i Australias nest største by Melbourne mandag kveld.

Politiet hevder at 20-åringen planla å kjøpe et våpen og drepe så mange som mulig ved Federation Square midt i Melbourne. Den åpne plassen er et av de mest populære stedene i byen å feire nyttårsaften på.

Den pågrepne er født i Australia, men har somaliske foreldre. Ifølge australsk politi sympatiserer han med den ytterliggående islamistgruppa IS.

Mannen skal ha hatt tilgang på dokumenter fra IS med informasjon om hvordan man bruker et skytevåpen og hvordan man utfører et terrorangrep.

En siktelse er ventet i løpet av tirsdagen. Strafferammen for lovbruddene mannen er anklaget for, kan gi livstid i fengsel.