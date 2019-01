Scharf ledet Politiets Efterretningstjeneste (PET) fra 2007 til 2013. Fredag ble han dømt til fire måneders ubetinget fengsel for brudd på taushetsplikten.

Scharf må også betale tilbake snaut 400.000 danske kroner, som han tjente på boken «Syv år for PET».

Påtalemyndigheten mener 52-åringen brøt taushetsplikten 28 steder i boken. Københavns Byret er langt på vei enig. Scharf er dømt på 18 av tiltalepunktene. Han er frifunnet på fire punkter. På de resterende seks punktene er han delvis frifunnet.

Dømt for uttalelser

– Etter en konkret vurdering av de enkelte sitater finner vi det bevist at tiltalte uberettiget har videreformidlet fortrolige opplysninger, og at det skjedde med overlegg, heter det i fredagens kjennelse.

I boken «Syv år for PET», som ble skrevet av journalist Morten Skjoldager, forteller Scharf om en rekke konkrete terrorsaker, PETs arbeidsmetoder og om samarbeid med andre etterretningstjenester.

Scharf forteller blant annet om hvordan en terrormistenkt i 2007 ved ankomst til Danmark ble tatt til side i passkontroll, slik at PET uten denne personens viten kunne gjennomsøke kofferten. Ulovlig uttalelse, mener retten.

Som eksempel på det motsatte er Scharf blitt frifunnet for et sitat om hvordan en «eksentrisk sikkerhetssjef» fra et av Golf-landene dro med seg Scharf inn på et bakrom der kvelerslanger i terrarium ble fôret med levende mus.

Påtalemyndigheten la ned påstand om seks til ni måneders fengsel. Scharf krevde frifinnelse.

Vurderer anke

Saken mot Scharf er unik, både i dansk og internasjonal kontekst. Aldri før har den øverste etterretningssjefen i et land i den vestlige verden blitt tiltalt for noe lignende.

PET har ikke gitt nærmere forklaring på hvorfor de 28 sitatene i boken skulle utgjøre brudd på taushetsplikten og skade rikets sikkerhet. Det skyldes at PET ved å presentere beviser da ville ha brutt taushetsplikten.

Påtalemyndighetens hovedvitne, nåværende PET-sjef Finn Borch Andersen, har i stedet i mer generelle vendinger forklart hvilken skade forgjengerens uttalelser skal ha ført til.

Scharf og hans forsvarer har på sin side påpekt at mange av opplysningene i boken allerede var kjent fra før og mener at Scharf har utvist aktsomhet. De mener påtalemyndigheten og PETs nåværende leder har beveget seg i utrygt juridisk farvann i saken.

Scharfs forsvarer vurderer nå om dommen skal ankes.