Sultestreikende asylsøkere tvangsmates i USA

Tjenestemenn fra den amerikanske immigrasjonsetaten ICE står for tvangsforingen av de seks personene ved et mottak El Paso. Ifølge ICE har elleve personer ved mottaket nektet å spise i over 30 dager. I tillegg sultstreiker ved andre mottak, opplyser etaten.

Personer som sitter på det lukkede mottaket, opplyser til nyhetsbyrået AP at nesten 30 personer fra India og Cuba nekter å ta til seg næring. Noen av dem skal være så svake at de verken kan stå oppreist eller snakke.

Protest

Mennene sier de har sluttet å spise i protest mot verbal mishandling og trusler fra vaktene om at de kan bli deportert. De er også misfornøyd med å sitte innelåst i lang tid mens de venter på rettslig behandling av sakene sine.

Midt i januar ga en føderal dommer klarsignal til å tvangsmate enkelte av de sultestreikende i El Paso, sier talskvinne Leticia Zamarripa i ICE. Tjenestemenn i etaten sier de følger nøye med på hvor mye mat og vann de sultestreikende tar til seg, slik at helse og sikkerhet kan ivaretas.

Mennene som har fått sonder i nesen, blør hyppig neseblod og kaster opp flere ganger om dagen, sier Amrit Singh. To av nevøene hans er blant dem som har sultestreiket i over en måned.

– Veldig svake

– De har det ikke bra. Kroppen er veldig svak, de kan ikke snakke, og de har vært inn og ut av sykehus. De vil vite hvorfor de fortsatt sitter i det fengselet, de vil at rettighetene deres blir oppfylt, og de vil vekke myndighetene og innvandringssystemet, sier Singh.

Nevøene hans fra Punjab søker asyl i USA. Rettsdokumenter viser at de har erklært seg skyldig i en siktelse for å ha krysset grensen ulovlig til fots i nærheten av El Paso