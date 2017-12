Paven sammenlignet med «en øgle» på sosiale medier i Myanmar

Paven fikk først kritikk for at han ikke brukte betegnelsen rohingyaer i et møte med Myanmars leder Aung San Suu Kyi. Da han kom til Bangladesh, omtalte han derimot den muslimske minoriteten som rohingya, noe som har satt sinnet i kok hos mange.

I det sørøstasiatiske landet omtales folkegruppen ofte som ulovlige bengalske innvandrere, ikke som en separat etnisk gruppe. Rohingyaene omtales ofte som verdens mest forfulgte minoritet, og hundretusener har de siste måneden flyktet fra Myanmar over grensen til Bangladesh.

– Skifter farge etter været

Mens pave Frans fikk ros fra både buddhister og fra den lille katolske minoriteten i Myanmar for at han unngikk å ta ordet rohingya i sin munn da han besøkte landet, reagerer mange på at han brukte den betegnelsen da han møtte representanter for minoriteten i nabolandet.

– Han er som en øgle som skifter farge etter været, skriver en Facebook-bruker.

– Han burde vært selger eller megler, sånn som han bruker forskjellige ord til tross for at han er en religiøs leder, skriver en annen.

– Respekterer folket

– Paven er en hellig person ... men han sa noe her og ha han sa noe annet i et annet land. Han burde si det samme dersom han verdsetter sannheten, utdyper en tredje.

Andre er mer tilgivende, og en leder for et uoffisielt nasjonalistparti roser paven for ikke å ha brukt betegnelsen rohingya i Myanmar til tross for internasjonalt press.

– Det viser at han respekterer folket i Myanmar. Han brukte heller ikke ordet mange ganger i Bangladesh. Jeg tror han sa det en gang, bare for å berolige menneskerettighetsorganisasjoner, sier Maung Thway Chun.