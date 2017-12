Trump reduserer landskapsvernområder

De to vernede områdene ble opprettet av Trumps demokratiske forgjengere Bill Clinton og Barack Obama. Bears Ears og Grand Staircase – Escalante er blant de 27 områdene Trump ga innenriksminister Ryan Zinke i oppdrag å vurdere på nytt.

Bears Ears anslås å romme 100.000 fortidsminner, inkludert mer en 5.000 år gammel kunst og spor fra 21 tidligere ukjente dinosaurarter. Området ligger mellom flere nasjonalparker og et navajo-reservat.

Regionen regnes som hellig for flere urfolksgrupper, og det ble regnet som en seier både for dem og for miljøforkjempere da Barack Obama vernet området. Opprettelsen av landskapsvernområdet ble derimot regnet som et politisk nederlag for republikanere som var imot det de kaller et unødvendig lag med føderal kontroll som er til hinder for den lokale økonomien.

Kull og olje

Republikanerne, som har solid flertall i Utah, tok det også ille opp da Bill Clinton i 1996 gikk inn for vern av det naturskjønne området Grand Staircase – Escalante. Både her og i Bears Ears falt det mange republikanere – og deler av lokalbefolkningen – tungt for brystet at det ikke ville være mulig å utnytte energiressurser, blant annet store kullforekomster.

– Flere milliarder tonn kull og store oljereserver befinner seg i det vernede området, skrev Zinke i et notat til Trump. Han skriver også at restriksjoner har ført til nedgang i bruken av området som beite for storfe.

Trump sier han nå gir området tilbake til lokalsamfunnene.

– Det er familiene og lokalsamfunnene i Utah som kjenner dette området best og elsker det høyest. Dere vet best hvordan det skal forvaltes. Deres tidløse bånd til naturen skal ikke brytes av innfall fra flere hundre mil unna, sier presidenten.

Varsler søksmål

– Donald Trump gjennomfører den største fjerningen av vernede områder i USAs historie. Dette er hans seneste gave til næringslivsinteressene som støtte hans valgkamp. Vedtaket savner sidestykke og kommer til å bli rettslig prøvet, sier miljøorganisasjonen Friends of the Earth.

Representanter for fem urfolksgrupper sier de også kommer til å klage på vedtaket.

– Vi kommer til å slå tilbake umiddelbart. Alle de fem gruppene kommer til å stå samlet for å forsvare Bears Ears, sier advokat Natalie Landreth, som jobber for en organisasjon for urfolksrettigheter.