Flere funnet døde etter at motorveibro kollapset i italiensk storby

En 200 meter lang seksjon av den opphøyde motorveien ved Genova kollapset tirsdag ettermiddag. Redningsmannskaper har funnet flere knuste biler med døde personer i.

Store styrker er satt inn i redningsarbeidet ved Morandi-broen, som er en del av en firefelts motorvei A-10. En dramatisk video publisert på Facebook viser hvordan det ene brotårnet raser sammen.

En representant for ambulansetjenesten sier til nyhetsbyrået Adnkronos det ligger flere titall døde i ruinene, og Italias samferdselsminister Danilo Toninelli skriver på Twitter at landet står overfor en «enorm tragedie».

Den italienske storavisen La Repubblica melder at det så langt er 11 døde, men at tallet kan bli høyere.

En talsmann for brannvesenet sier at mesteparten av broseksjonen falt ned over jernbaneskinnene under. Både personbiler og lastebiler dundret i bakken sammen med tonnevis av betong og armeringsjern.

Broen ble oppført på 1960-tallet, og den krysser over et elveleie og et tettbebebygget område i utkanten av Genova.

Et øyenvitne forteller til den private fjernsynskanalen Sky TG24 at han så «minst åtte, ni biler knust under steinmassene». ANSA melder om minst ti forvridde kjøretøyer.

Ulykken skjedde i kraftig regnvær.

Genova ligger ved Middelhavet nordvest i Italia. Boren er en viktig ferdselsåre mellom Lombardia og Piemonte i nord og kysten ved Liguria. Den knytter seg til hovedveien som går vestover til Frankrike.

