Norwegian-passasjerer skulle fly to timer, men ble sittende i kabinen i timevis: – Det begynte å bli amper stemning

Fredag tok det nærmere 13 timer for Norwegian-flyet skulle tatt av til de var fremme. De fleste av disse timene ble tilbrakt inne i flyet.

– Vi satt innelåst i kabinen fra kl. 14.30 til 23 uten tilgang til mat eller mulighet for å bevege oss, sier Øystein Sandmo.

De fikk imidlertid mulighet til å forlate flyet én gang, da flyet måtte fylle drivstoff. Han anslår til at ca. 25–30 personer valgte å gjøre dette.

Flyet skulle egentlig gå fra London kl. 12.10 fredag, men før dette mottok de en tekstmelding fra Norwegian med beskjed om en første forsinkelse. Da skulle endelig avreise bli kl. 13.55.

– Men da vi var halvveis gjennom boardingen, ble vi stoppet og fortalt at gaten var flyttet. Alle måtte skynde seg å gå fra den ene enden av flyplassen til den andre enden. Vi kom oss til slutt om bord og var klare til avreise kl. 14.30.

– Fly kjørte forbi og tok av



Det passasjerene ikke visste, var at de skulle bli sittende i kabinen nesten til midnatt. Først ble det gitt beskjed om at flyet ikke kunne lette på grunn av tordenvær, forteller Sandmo. Etter å ha ventet én time, fikk de beskjed om at de sto i kø og startet så å taxe ut mot flystripen. Der var det stopp. Igjen med været som begrunnelse.

– Været var ille. Vi satt å så på at det lynet og tordnet, men så begynte det å bli litt merkelig da mange andre fly kjørte forbi oss og tok av. Det var også fly som landet.

En ny time gikk. Så kom beskjeden om at crewet, som hadde vært på jobb siden tidlig på morgenen, måtte byttes ut, forteller Sandmo. Nytt crew var ifølge ham på plass kl. 21.

– Det var ganske mange barn om bord og det begynte å bli amper stemning. Folk hadde ikke spist på mange timer, og det er begrenset hva du kan gjøre når du sitter innelåst i en kabin. De valgte å gi oss det de hadde om bord av kjeks og potetgull, men vi hadde ikke mat.

Mat ville forsinke avgangen ytterligere

Når det nye crewet kom, fikk passasjerene beskjed om at Norwegian bevisst ikke valgte å ta med mat fordi det ville forsinke avgangen ytterligere, ifølge Sandmo.

– Fem minutter etterpå forteller de at de uansett måtte vente på catering fordi de måtte få levert vann. Da var det mange som lurte på hvorfor de ikke klarte å få med mat også, sier han.

Han reagerer på det han beskriver som «fullstendig fraværende kundeservice.»

– Jeg forstår at ting kan gå galt, men det som virkelig skuffer meg er at Norwegian ikke tar ansvar og handler underveis når det begynner å gå skeis. Da vi landet kl. 02 om natten (norsk tid, altså kl. 01 i London - red.anm.), var det mange som forventet å se noen fra Norwegian der. Mange hadde korresponderende fly og vi var spent på hva slags hjelp og assistanse vi ville få da vi ankom. Det var ikke et menneske å se, og det var svært mangelfull informasjon underveis.

Velger sikkerheten først

Norwegian bekrefter forsinkelsen til flyet fra London til Oslo, men mener årsaken er at Gatwick stengte på grunn av svært dårlig vær i London.

«Sikkerheten kommer alltid først – også i denne situasjonen. Vi hadde dessverre ikke noe annet valg enn å holde oss på bakken til forholdene bedret seg», svarer Tonje Næss, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, i en e-post.

Hun mener at når en flyplass på størrelsen med Gatwick må stenge, blir det store forsinkelser. Mange fly blir stående på bakken, og det blir kø for å få lettet.

Norwegian har fått spørsmål om hvorfor ikke passasjerene fikk mat og hvorfor de ikke ga bedre informasjon.

«Forsinkelsen førte til at vi måtte bytte mannskap på grunn av myndighetspålagt hviletid. Alt dette førte til at passasjerene ble sittende unormalt lenge om bord. Fordi vi stadig trodde vi skulle få lette ble det vanskelig å servere mat», skriver Næss.

Om manglende informasjon svarer hun:

« Det er viktig for oss at passasjerene våre føler seg godt ivaretatt og det er beklagelig dersom noen føler de ikke har blitt det».