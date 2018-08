Flere medlemmer av Sverigedemokraterna forlater partiet etter avsløringer om nazifortid

Alle ni er kandidater for Sverigedemokraterna i ulike kommuner. Partiet opplyser at også de syv som granskes, vil bli oppfordret til å trekke seg fra partiet.

Det var avisen Expressen og den antirasistiske stiftelsen Expo som tidligere denne uken navnga flere SD-politikere som tidligere har vært medlemmer eller støttemedlemmer av nazistiske organisasjoner som Nationalsocialistisk front og Nordiska motståndsrörelsen.

SD opplyser til Expressen torsdag at partiet vil be om at kandidaturene til alle ni blir kjent ugyldige før valget 9. september.

I tillegg har to andre lokalpolitikere fra det sterkt innvandringskritiske partiet gått av etter at avisen Dagens ETC avslørte at de hadde kjøpt rasistisk materiell på nettet. Den ene har vært kandidat i en kommune i Småland, mens den andre har vært kandidat i en kommune i Jämtland.