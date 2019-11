Lokale sikkerhetsstyrker har stoppet 635 rømningsforsøk fra Al-Hol-leiren siden Tyrkia angrep Syria 9. oktober. Det hevder Ilham Ahmed ifølge Rojava Information Center.

Ahmed er leder for Syrias demokratiske råd, den politiske grenen til Syrias demokratiske styrker (SDF), den kurdiskdominerte militsen som kontrollerer det nordøstlige Syria.

Al-Hol-leiren huser 68.000 mennesker. De utenlandske kvinnene med tilknytning til IS og barna deres er plassert i et anneks til leiren. Det skal være drøye 10.000 mennesker i dette annekset, ifølge UNHCR. Blant dem er det fire norske kvinner og de fem barna deres.

Fakta: IS-kvinnene som bor i leirer i Syria Mange år med krig i Irak og Syria har ført til opprettelse av mange flyktningleirer i Syria. Den største flyktningleiren i det nordøstlige Syria, som kontrolleres av kurderne, er Al-Hol. Denne leiren huser 68.000 personer. Al-Hol-leiren tok først imot flyktninger fra krigen i Irak. Deretter kom folk som flyktet fra krigen mellom IS og kurderne. Mange av de siste ankomne har vært kvinner som har vært tilsluttet IS og barna deres. En egen avdeling i leiren, det såkalte «annekset», er forbeholdt kvinnelige IS-medlemmer som ikke er fra Syria eller Irak, og barna deres. Det er rundt 3100 utenlandske IS-kvinner i «annekset» og rundt 7000 barn. Lokale myndigheter har vedtatt at 1500 kvinner og barn skal flyttes fra Al-Hol til leiren i Al-Roj.

Overfylt leir med dårlig kontroll

Leiren ble fylt opp med kvinner og barn etter at de siste restene av IS’ «kalifat» brøt sammen i mars 2019. Leiren ble raskt beryktet.

Aftenposten har tidligere rapportert at IS-kvinner betaler hundretusener av kroner for å bli smuglet ut av Al-Hol-leiren.

Vaktholdet ble kraftig redusert

Tyrkia gikk til angrep på Syria 9. oktober. Like etterpå fortalte Al-Hol-leirens etterretningsoffiserer at vaktholdet ved leiren var blitt mer enn halvert.

Årsaken var at soldatene ble flyttet til grensen slik at de kunne konfrontere tyrkerne og militsene som Tyrkia støtter.

Leirledelsen fryktet et koordinert opprør. Det har hittil ikke skjedd, men 635 rømningsforsøk skal altså ha blitt avverget.

Talsmannen for de lokale myndighetene nevnte ikke hvor mange som hadde klart å rømme fra leiren. Det er meget mulig at leirledelsen ikke har oversikt over hvor mange og i tilfelle hvem som har klart å rømme. De har etter det Aftenposten kjenner til ikke oversikt over hvilke kvinner og barn som bor i hvilke telt. Det gjør det heller ikke enklere for leirledelsen å holde oversikt når alle kvinnene går med slør foran ansiktet.

To tidligere Al-Hol-beboere ble sendt til Nederland

Det er klart at minst to kvinner som var internert i Al-Hol-leiren har klart å komme seg ut av leiren og inn i nabolandet Tyrkia. De to kvinnene meldte seg ved Nederlands ambassade og ble sendt til Nederland av tyrkiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter har nemlig bestemt seg for å sende alle IS-relaterte fanger til landene de stammer fra.

785 rømte fra en annen leir i Syria

Bombing i nærheten av byen Ain Issa førte 13. oktober til panikk i flyktningleiren ved byen. 785 kvinner og barn med tilknytning til IS klarte å rømme, ifølge lokale myndigheter.

I etterkant har det kommet rapporter om at flere av dem kom seg til områder i Syria som er blitt erobret av Tyrkia-støttede militser. Noen av disse kvinnene og barna har siden blitt sendt til Tyrkia.

Minst to av dem skal være blant 11 franskmenn som 2. desember kommer til å bli sendt til Frankrike.

De fleste europeiske land har sagt at de vil hente hjem foreldreløse barn, men at de ikke vil bidra til at IS-kvinner og menn blir hentet til Europa. Myndighetene har også varslet at de risikerer å bli straffeforfulgt for å ha knyttet seg til en terrorgruppe.