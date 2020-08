USA langer ut mot «Kinas nye tyranni». Kinas ledere har sine grunner til å oppføre seg som de gjør.

Myndighetene i Kina søker stadig mer innflytelse og makt i verden. Dette vil de oppnå.

President Xi Jinping mener Kina må øke sin innflytelse for å ta opp sin rettmessige plass på den internasjonale arenaen. Thomas Peter/Reuters/NTB scanpix

16. aug. 2020 20:22 Sist oppdatert nå nettopp

«Det nye tyranniet», var merkelappen utenriksminister Mike Pompeo satte på Kina i en tale i slutten av juli.

– Hvis den frie verden ikke endrer seg (...), vil Kommunist-Kina helt sikkert endre oss, fastslo Pompeo i det oppsiktsvekkende innlegget.

I et ellers kontroversielt presidentskap, blir Richard Nixons Kina-politikk ansett som et av hans viktigste bidrag til amerikansk politikk. Gjennom sitt historiske besøk til det kinesiske fastlandet i 1972, bante han vei for normalisering av forholdet USA – Kina. AP/NTB scanpix

I ettertid vil talen kanskje bli stående som selve øyeblikket som illustrerer USAs helomvending i forholdet til Kina, ifølge flere Kina-kjennere. Og kommentator Poon Siu To i Hongkong-avisen Apple Daily sier at denne nye Kina-politikken er kommet for å bli.

«Selv om demokratene skulle overta Det hvite hus, vil ikke denne politikken endre seg. Dette er noe amerikanske myndigheter og den politiske eliten er enige om, og nå er det offisielt kunngjort av utenriksministeren», skriver han.

Foran huset hvor tidligere president Richard Nixon vokste opp, holdt Mike Pompeo en tale som kalte USAs Kina-taktikk totalt feilslått. Nixon har fått æren for å ha startet normaliseringen av USA-Kina-forholdet med sitt besøk til det kinesiske fastlandet i 1972. Ashley Landis / AP / NTB scanpix

De siste 40 årene har Kina gått fra å være et fattig utviklingsland til å bli en stormakt med tilstrekkelig selvtillit til å utfordre supermakten USA.

Lenge fulgte makthaverne i Beijing et slags mantra om å «ta din tid, skjul din styrke», men dette endret seg da den svært ambisiøse partilederen Xi Jinping kom til makten i 2012. De siste årene er Kina blitt en svært synlig maktfaktor i verdenspolitikken.

Disse tre tingene kjennetegner Kina under Xi, ifølge eksperter Aftenposten har snakket med:

BAKGRUNN: Forholdet mellom supermaktene har ikke vært verre på over 40 år. Nå presses land til å ta et valg de ikke vil ta.

Fakta Spenningene mellom USA og Kina I 2018 innførte USA straffetoll på en rekke kinesiske varer, det førte til en to år lang handelskrig som stadig pågår. Etter koronautbruddet har USA beskyldt Kina for å ikke ha meldt ifra om virusutbruddet slik at det ikke ble stoppet. President Donald Trump kaller koronaviruset «Kina-viruset» og «Kung Flu». Kineserne, på sin side, mener Trumps angrep er tydelige forsøk på å avlede oppmerksomheten fra svært høye smitte- og dødstall på hjemmebane. I tillegg øker amerikanerne sin tilstedeværelse i Sør-Kina-havet som et svar på økende militær aktivitet fra kineserne i det omstridte havområdet. Vis mer

1. Det er en grunn til at Kina kaller seg «Midtens rike»

I begynnelsen av august ble en rekke twittermeldinger slettet fra kontoen til Universitetet i Sydney. Meldingene inneholdt kritikk av Kinas håndtering av Hongkong.

Et massivt press fra kinesiske studenter skal være årsaken til at ytringen ikke fikk stå, skriver australske ABC News. Studenter fra Kina utgjør, ifølge utregninger, 22 prosent av universitetets inntekter.

Eksempelet er det siste i en rekke episoder hvor myndighetene i Beijing ser ut til å forsøke å påvirke hvordan landet omtales i utlandet. Flere Kina-eksperter ser det som et tegn på en sterk nasjonal selvtillit.

– Kina er kommet inn i en ny æra og må ta hovedrollen på den globale arenaen, sa Xi Jinping i en tale til andre partitopper i 2017.

Han har gjentatt budskapet, i ulike former, flere ganger siden den gang.

Xi snakker ofte om å gjenreise Kina som en stormakt og mer eller mindre ta tilbake sin rettmessige plass i verdensordenen, sier seniorforsker Henrik Stålhane Hiim ved Nupi. Aly Song/Reuters/NTB scanpix

– Xi snakker ofte om den kinesiske drømmen, som handler om å gjenreise Kina som stormakt og å ta tilbake sin rettmessige plass i verden, sier seniorforsker Henrik Stålhane Hiim ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Men å gjenreise Kina som stormakt er ikke nødvendigvis ensbetydende med at myndighetene vil ha verdensherredømme, slik Trump-administrasjonen hevder.

Les også Vesten mot Østen | Therese Sollien

– Beijing ønsker å være der store beslutninger blir tatt. I tillegg vil de være en stormakt andre land har respekt for når det oppstår konflikter, forklarer Mette Halskov Hansen. Hun er Kina-forsker ved Universitetet i Oslo.

Forholdet mellom USA og Kina når stadig nye lavmål. – Vi står overfor en ny tidsepoke i stormaktsrivaliseringen, sier Kina-ekspert Øystein Tunsjø ved Forsvarets høgskole. Carlos Barria/Reuters/NTB scanpix

De regionale ambisjonene er også svært klare. Kina mener deres rettmessige plass er å inneha den dominerende posisjonen i Asia. Men USA står i veien.

– Så lenge USA er i regionen, vil ikke nabolandene anerkjenne Kina som regionens supermakt. Derfor må amerikanerne presses ut, sier Øystein Tunsjø. Han er professor ved Institutt for forsvarsstudier og Forsvarets høgskole.

USA har den siste tiden flyttet flere tusen soldater fra Europa for å kunne styrke tilstedeværelsen i Asia. Ifølge Trump-administrasjonens sikkerhetsrådgiver, Robert, O’Brien, er dette for å møte «den største geopolitiske utfordringen siden slutten av den kalde krigen».

Amerikanerne er spesielt bekymret for den kraftige kinesiske militære opprustningen de siste årene. Dette har vært spesielt synlig i Sør-Kina-havet, der Kina har bygget en rekke militærbaser og lagt ned krav om kontroll over et område USA og andre anser som internasjonalt farvann.

Les også Kinas største by? Den er på størrelse med Saudi-Arabia, har 1400 innbyggere og består av steder som ikke finnes.

Xi Jinping har ordnet det slik at han potensielt kan sitte i presidentstolen livet ut. Han utøver sterk kontroll i det kinesiske kommunistpartiet. Carlos Garcia Rawlins / Reuters / NTB scanpix

I midten av august dro USAs helseminister på et overraskende besøk til Taiwan. Det falt ikke i god jord hos kineserne, som kalte besøket en trussel mot «fred og stabilitet». Ministerens lovprising av Taiwans demokratiske styresett og landets vellykkede koronahåndtering, hjalp heller ikke på stemningen mellom de konkurrerende stormaktene.

Beijing-myndighetene har den siste tiden også fått hard internasjonal kritikk for den nye sikkerhetsloven i Hongkong, samt masseinterneringen av uigurer i Xinjiang-regionen.

2. Kinas sterke mann vil ha makt

Xi Jinping blir av mange ansett som den mektigste kinesiske lederen siden Mao Zedong.

– Han har en litt landsfaderaktig lederstil. Samtidig er han en beinhard strateg. Han har sakte, men sikkert bygget opp en sterk maktbase og utradert motstand på veien, sier Mette Halskov Hansen.

I 2018 endret Kinas president grunnloven slik at han kan sitte som leder av landet på ubestemt tid. Xie Huanchi / AP / NTB scanpix

Da han overtok som partileder, begynte han umiddelbart å slå ned på den utbredte korrupsjonen i landet. Dette gjorde ham svært populær blant kineserne. Snart viste det seg imidlertid at taktikken handlet like mye om å rydde konkurrenter av veien, forteller UiO-professoren.

Og dette var ikke den eneste endringen Xi gjennomførte, påpeker Øystein Tunsjø.

– Under Xi har Kina valgt en ny kurs. Den er langt mer fremoverlent og mer provoserende. De er i større grad villig til å ta risiko og utfordre land som USA, India og Japan, sier Tunsjø.

Les også En autoritær gigant | Therese Sollien

Han legger til at landet dermed også har fått mindre tålmodighet med sine internasjonale motparter. Det kommer blant annet til uttrykk i form av en mer aggressiv diplomatisk linje.

– Mange kinesere har nok alltid ment at Kina er den mest fantastiske sivilisasjonen på jorden, men nå tør man å si det høyt, mener Kina-forskeren.

Et av Xi Jinpings grep er å hente retorikk fra Maos ledertid. Kina «skal stå høyreist i nasjonenes skog». Han gjør det også klart at det er slutt på forrige århundres ydmykelser fra USA og Vesten.

Samtidig har han sørget for at han i teorien kan sitte med makten på livstid.

Kina har fått India på nakken etter at de to landenes militære styrker barket sammen på grenseovergangen tidligere i sommer. Det har blant annet ført til demonstrasjoner i India. Rupak De Chowdhuri / Reuters / NTB scanpix

Xi driver et høyt spill, ifølge UiO-professor Halskov Hansen. Xi har på mange måter bygget Kinas enorme vekst rundt sin egen person. Om det skulle begynne å gå dårligere økonomisk, er det han som trolig vil holdes ansvarlig, forteller hun.

– Fallhøyden hans er veldig stor. Derfor er det så viktig å fremstå sterk og med kontroll. Det blir interessant å se hvordan koronasituasjonen påvirker posisjonen hans, sier Halskov Hansen.

Fakta Det kinesiske kommunistpartiet Verdens største parti med over 90 millioner medlemmer. Stiftet i juli 1921 med Chen Duxiu som generalsekretær. Formann Mao Zedong kom til makten i 1949 etter å ha vunnet den kinesiske borgerkrigen. Folkerepublikken Kina ble proklamert samtidig. Mao satt med makten til sin død i 1976. Deng Xiaoping (1976–1997) innførte sosialistisk markedsøkonomi og åpnet Kina for verden. President og partiets generalsekretær Xi Jinping har vært landets leder siden 2012. Vis mer

3. Må holde befolkningen fornøyd

Kinas aggressive oppførsel på den internasjonale arenaen blir også satt i sammenheng med indre anliggende.

I tillegg til økonomisk vekst, er nasjonalisme en av de viktigste kildene til å legitimere det kinesiske kommunistpartiet, forteller Hiim.

– Å få større innflytelse internasjonalt blir ansett å tjene kinesiske interesser fordi det gir folket en følelse av nasjonal stolthet, sier han.

Kinesiske myndigheter er svært opptatt av å sikre intern stabilitet og holde kontroll på den enorme befolkningen. Ng Han Guan / AP / NTB scanpix

Det kan også bidra til å sikre intern stabilitet. Kinesiske myndigheter virker livredde for å miste kontrollen over sin enorme befolkning, påpeker eksperter. Kina-kjenner Torbjørn Færøvik mener dette er med på å forklare den utstrakte bruken av overvåking og hvorfor Xi Jinping slår så hardt ned på den minste antydning til oppvigleri.

– De har så å si radiomerket innbyggerne sine, sier Færøvik.

Han viser til et nylig eksempel der en kriminell ble hentet ut av politi blant 60.000 tilskuere på en fotballkamp. Ved hjelp av ansiktsgjenkjenning hadde de identifisert ham.

Kina reagerer også kraftig når andre land kritiserer dem, blant annet for menneskerettighetsbrudd i Hongkong og i Xinjiang-provinsen.

Hongkong har vært preget av store demonstrasjoner i over et år. Tidligere i sommer innførte kinesiske myndigheter en kontroversiell sikkerhetslov for å gjenvinne kontrollen. Loven beskrives som et klart brudd på territoriets delvise selvbestemmelsesrett. Jorge Silva/Reuters/NTB scanpix

Det handler blant annet om en kinesisk holdning om at land ikke skal blande seg inn i Kinas internt anliggende, forklarer Hiim. Dette innbefatter også spørsmål i Hongkong og Taiwan, som myndighetene anser som kinesiske territorier.

– Kina ser på vestlig kritikk som et brudd på sin suverenitet. Dette er et retorisk grep, men kinesiske myndigheter er nok også reelt redde for innflytelse utenfra, sier Hiim.

Må lære Kina bedre å kjenne

UiO-professor Halskov Hansen mener det blir helt avgjørende å utvikle en bedre Kina-kompetanse enn vi har i dag. Spesielt må flere politikere og samfunnsaktører øke forståelsen av stormakten, mener hun.

– Det finnes ikke noe tilsvarende system i verden. Å forstå dette landet, vil bare bli viktigere og viktigere for å klare å hanskes med det. Vi må bygge opp en base som kjenner landet, snakker språket og forstår kulturen. Da får man også bedre kanaler for både kritikk og dialog.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding