Hun ble truffet av eksplosjonen i Beirut: – Det var som en forferdelig film

Hjelpearbeideren fra Kirkens Nødhjelp kjente leiligheten svinge. Så begynte blodet å renne.

Benedikte Næss Hafskjold er landskoordinator for Libanon i Kirkens Nødhjelp. Hun var i Beirut når eksplosjonen traff byen tirsdag. Joakim Elli, Kirkens Nødhjelp

7. aug. 2020 16:44 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er så rørt over hjelpen fra alle. Venner og kolleger, ja selv fremmede stiller opp med det de kan.

Benedicte Næss Hafskjold står ved det som var havnen i Beirut. Hun har måttet ta flere sting i hodet og skadet armen. Hun sier hun er en av de heldige.

– Libanon var allerede i knestående før denne eksplosjonen. Det var det siste dette landet trengte.

Libanons hovedstad ble rystet av en enorm eksplosjon tirsdag kveld. Minst 135 ble drept, over ble 5000 skadet og hundretusener ble husløse. Ødeleggelsene er svært omfattende.

Fakta Eksplosjonen i Beirut Klokken 18.08 lokal tid tirsdag rammet en stor eksplosjon havnen i Beirut, Libanons hovedstad.

Da hadde brannmannskaper allerede rykket ut til en brann på stedet.

Eksplosjonen kunne merkes nord i Israel og på Kypros. Enkelte bygninger opptil 7–8 kilometer unna fikk lettere skader.

Eksplosjonen antas å ha funnet sted i et lager med store mengder ammoniumnitrat, en bestanddel i kunstgjødsel og sprengstoff.

Beirut har over 360.000 innbyggere i bykjernen og over 2,2 millioner i hele storbyområdet. Vis mer

Hafskjold sto i leiligheten sin da eksplosjonen traff. Hun bor 1,6 kilometer i luftlinje fra havnen. Fra en glassdekket terrassedør kan hun se ned på havnen.

– Jeg sto og leste nyhetene, hvor det sto det hadde vært en brann i havnen. Da den første eksplosjonen kom, klirret det i glasset, men jeg trodde den var et stykke unna.

Trodde leiligheten skulle rase

Hafskjold hadde enset at det ikke var over og hadde gått lenger inn i leiligheten for å skjerme seg.

– Da eksploderte verden. Jeg var redd for at leiligheten skulle rase. Så kjente jeg noe varmt som rant nedover ansiktet og armene mine og skjønte at det var blod.

Tirsdag ble Beirut rammet av en svært kraftig eksplosjon. Lorenzo Tugnoli, The Washington Post

Hafskjold var en av de første som kom på sykehuset, som ligger fem minutter unna leiligheten.

– Jeg er bare glad noen hadde tid til å lappe meg sammen. Det var som en forferdelig film, det var skremmende.

Hafskjold ble med i Kirkens Nødhjelps beredskapsgruppe som hygienerådgiver høsten 2010. Hun har jobbet i Tunisia, Nord-Irak, Etiopia, Afghanistan, Sør-Sudan, Liberia og har de siste 15 månedene jobbet i Libanon, med fokus på Syria-krisen.

Hun er nå tilbake i full jobb.

– Jeg føler det viktigste for meg nå er å være her og hjelpe til. Jeg har vært heldig. Det er så mange som nå trenger hjelp her og er i en mye verre situasjon enn meg.

Sentrale i samarbeidet mellom hjelpeorganisasjonene

Hafskjold sier det er heldig at hjelpeorganisasjone allerede har vært til stede i Libanon.

– Hjelpeorganisasjonene har allerede vært til stede i Libanon i lang tid pågrunn av flyktningene som har kommet fra Syria. Vår programkoordinator Ruba Khory sitter som koordinator for alle hjelpeorganisasjonene i landet.

Hafskjold sier det viktigste fremover blir å koordinere arbeidet mellom de ulike organisasjonene.

– Situasjonen er kritisk. Det er viktig at denne krisen blir håndtert riktig fra internasjonalt og nasjonalt hold.

Hun roser også det libanesiske folket.

– Det er mange skadede mennesker som står i havnen og deler ut drikke og hjelper til. Det er rørende å se. Dette er et robust folkeslag og de har klart seg gjennom flere kriser. Samtidig var landet preget av mange problemer før dette. De er blitt forsterket en million ganger med denne hendelsen.