Han var savnet i 30 timer, så ble han funnet rett ved der eksplosjonen skjedde

Mens klokken tikker svinner håpet om å finne overlevende. 30 timer etter eksplosjonen fant redningsarbeiderne en forslått og blodig havnearbeider.

Det kommer til å ta tid før innbyggerne i Beirut kan få hus, hjem og hverdag tilbake til normalen. Hussein Malla / AP

6. aug. 2020 11:04 Sist oppdatert 6 minutter siden

Amin Zahed er en av mange Beirut-innbyggere som ligger ute med bilde på instagramkontoen Locatevictimsbeirut. Havnearbeideren som var meldt savnet inntil i går skal ifølge lokale medier ha blitt funnet ved havnen. 30 timer etter eksplosjonen som jevnet hele havneområdet med jorden og totalskadet store deler av Beirut. Zahed var blodig og forslått, men i live. Det er foreløpig ikke kjent hvordan det går med han, men han ble sendt til nærmeste operative sykehus, skriver Al Arabyia.

Minst 137 mennesker mistet livet i eksplosjonen i Beirut tirsdag kveld, 5000 mennesker ble skadet, og mange må stå i kø for å få behandling etter at tre av byens sykehus ble totalskadet i eksplosjonen. 300.000 mennesker er hjemløse, og hjelpeorganisasjoner fra hele verden jobber nå på spreng for å finne overlevende og hjelpe Beiruts innbyggere å få tilbake hverdagen og hjemmene sine.

Les også Eksplosjonsfaren i Beiruts havn var kjent i årevis. Korrupsjon kan ha hindret en opprydning.

Ødeleggelser for milliarder

Sortbrente kraner og skjellettet av det som en gang var et bygg, er det eneste som rager over bakken i havneområdet i Beirut. Lite er igjen av de populære restaurantene og barene som lå langs havnestripen. Inne i byen vender fortvilte innbyggere, fortsatt i sjokk, tilbake for å se hva som er igjen av hjemmene sine. Noen steder er hele vegger sprengt ut, hos veldig mange er vindusglassene spredt utover leilighetene i tusenvis av biter. Ødeleggelsene er beregnet til 3 milliarder dollar, skriver Foreign Policy.

Lite er igjen av dette hjemmet i Beirut. AZIZ TAHER / Reuters

Norge sender 40 tonn medisinsk utstyr

Flere land bidrar med medisinsk hjelp, feltsykehus, redningseksperter og hunder. Qatar er ett av landene som var tidlig ute, og har allerede fått på plass flere feltsykehus for å lette byrden på det libanesiske helsevesenet, som allerede er hardt belastet av koronapandemien. Også Kuwait har sendt medisinsk hjelp.

Over 300.000 er hjemløse etter eksplosjonen. Hussein Malla / AP

Algerie har lovet å sende fire lastefly og et skip med humanitær hjelp, medisinsk personell, brannmannskaper, forsyninger og byggematerialer.

En rekke andre europeiske land, blant dem Kypros, Nederland, Tsjekkia og Polen, bidrar også med assistanse på flere vis, med blant annet letehunder, leger, brannmannskap og til redningseksperter.

Norge bidrar med 25 millioner kroner til redningsarbeidet. I tillegg sendes 40 tonn medisinsk utstyr til Libanon, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), skriver NTB.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding