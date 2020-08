Koronalegen i Det hvite hus mener tilstanden i USA er alvorlig. Det gjør Trump rasende.

Hun har vært en av Donald Trumps få støttespillere fra den medisinske leiren. Nå vender hun ham ryggen.

Deborah Birx (t.v.) er koronaansvarlig i Det hvite hus. Nå tar hun avstand fra Trumps virkelighetsbeskrivelse og kaller tilstanden i USA alvorlig. Evan Vucci / AP /NTB scanpix

4. aug. 2020 08:27 Sist oppdatert nå nettopp

Når president Donald Trump har strukket sannheten og gitt feilinformasjon om koronaviruset, har Deborah Birx stått støtt ved hans side med en stram mine. Innimellom har hun supplert med anerkjennende nikk.

Birx som er lege og ansvarlig for koronahåndteringen i Det hvite hus, har møtt kraftig kritikk fra medisinske miljø for å ha undervurdert alvorligheten rundt koronaviruset og for å ha vært ettergivende overfor Trump. Likevel har hun stått støtt ved Trumps uttalelser. Inntil forrige uke. Etter en kraftsalve fra lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, endret Birx mening.

– Dere er i dårlige hender

«Deborah Birx er ille. Wow, dere er i dårlige hender», skal Pelosi ha sagt i et møte med blant annet USAs finansminister, Steven Mnuchin, skriver Politico. Samtidig som hun anklaget Birx for å spredt feilinformasjon om koronaviruset, roste hun Anthony Fauci i skyene og kalte ham en nasjonal helt. Han er USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer.

Det fikk Birx til å reagere. I et intervju i CNN-programmet State of the union søndag tegnet legen et alvorlig bilde av koronastatusen i USA.

«Det vi ser nå, er annerledes enn det vi så i mars og april. Det er usedvanlig utbredt i både landlige og urbane områder», sa hun.

Over 4,7 millioner amerikanere har testet positivt på korona, og over 155.000 er døde, ifølge tall fra Johns Hopkins universitetet.

Birx alvorlige tone er en helomvending. I motsetning til Fauci som åpent har kritisert Trumps håndtering av koronaviruset, har hun vært mer lojal.

«Birx bet på og slo tilbake mot oss»

Mandag kom Donald Trumps respons på Birx’ nye tone. Han la først og fremst skylden på Nancy Pelosi.

«Så, gale Nancy Pelosi sa forferdelige ting om doktor Deborah Birx, som gikk etter henne fordi hun var for positiv til den gode jobben vi gjør med å bekjempe Kina-viruset.»

Trump omtaler ofte koronaviruset som Kina-viruset i det som kan sees som et forsøk på å legge skylden på Kina.

Han skriver videre at Birx «bet på» og slo tilbake på oss. «Patetisk», avsluttet han.

I en pressekonferanse senere på kvelden tonet presidenten ned kritikken av Birx og sa at hun er en person han har stor respekt for. Samtidig forsvarte han administrasjonens håndtering av viruset, skriver New York Times.

For Birx’ del kan det imidlertid være for sent å redde sitt omdømme som lege. «Birx har skadet sin kredibilitet ved å tilsynelatende avvise noe av den offentlig tilgjengelige informasjonen», sa Angela Rasmussen ifølge The Washington Post.