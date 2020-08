– Hun er den viktigste visepresidentkandidaten siden krigen

Kamala Harris er akkurat det amerikanerne trenger etter tre år med Trump og en hard pandemi, mener USA-ekspert.

Kamala Harris er lansert som Joe Bidens mulige visepresident hvis han vinner valget 3. november. Da dette bildet ble tatt, var de fortsatt konkurrenter til posisjonen som demokratenes presidentkandidat. Paul Sancya / AP

12. aug. 2020 12:18 Sist oppdatert nå nettopp

En aktoraktig fremtoning. Effektiv, hardtslående og pragmatisk.

En politiker av Kamala Harris’ støpning er akkurat det USA trenger nå, skal vi tro seniorforsker Hilmar Mjelde ved Norce forskningssenter. Han mener hun kan gi en stødig hånd på rattet etter tre år med Donald Trump og en voldsom pandemi.

– Hun er realiseringen av den amerikanske drømmen, mener USA-ekspert Hilmar Mjelde. Brynn Anderson / AP

Harris ble tirsdag kveld lansert som Joe Bidens visepresidentkandidat i det demokratiske partiet opp mot valget 3. november.

– Jeg trenger noen å jobbe sammen med som er smart, tøff og klar til å lede. Kamala er rett person, skriver Biden i en kunngjøring på Twitter.

Fakta Kamala Harris (55) Født i California. Foreldrene immigrerte fra hhv. India og Jamaica. Utdannet jurist fra University of California. Var justisminister i California fra 2011 til 2017. De siste tre årene har hun sittet i Senatet som representant for samme delstat. Lanserte sitt presidentkandidatur i 2019, men trakk seg før primærvalget i Iowa i år. Er nå Joe Bidens visepresidentkandidat. Vis mer

En amerikansk klisjé

Med røtter fra India og Jamaica blir Harris den første svarte kvinnen som nomineres. Mjelde tror det ligger i tidsånden at hudfarge og kjønn får mer betydning, og at det ikke lenger er gangbart med to hvite menn på topp, som under Trumps ledelse.

– Hun er realiseringen av den amerikanske drømmen, om en familie som innvandret til USA og fikk det til. Hun er en amerikansk klisjé, USAs historie i et nøtteskall. Svarte kvinner er grunnfjellet i det demokratiske partiet, sier Mjelde.

Hilmar Mjelde ved Norce er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk. Privat

Fra Harris’ CV trekker Mjelde frem hennes utenrikspolitiske erfaring som senator og at hun har vært justisminister i California og aktor. Dessuten har hun vist at hun kan vinne delstatsvalg som senator. Hun er derfor det trygge og opplagte valget for Biden, mener han.

– Hun er ingen ideolog, men en pragmatiker. USA har nå hatt en president som har vist at presidentjobben er for stor for ham. Dette valget blir et kompetansevalg, sier Mjelde.

– USA har nå hatt en president som har vist at presidentjobben er for stor for ham, sier Hilmar Mjelde. Andrew Harnik / AP

Støttes av Clinton og Obama

Demokratenes tidligere presidenter Bill Clinton og Barack Obama støtter begge valget av Harris, og Obama beskriver dette som en god dag for USA.

– Jeg har kjent senator Kamala Harris lenge. Hun er mer enn forberedt til jobben. Hun har brukt karrieren sin til å forsvare grunnloven vår og kjempe for folks rettigheter, skriver Obama i en uttalelse på Twitter.

Barack Obama støtter valget av Kamala Harris som visepresidentkandidat. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den sittende presidenten er mer skeptisk.

«Falske Kamala vil kaste sine egne meninger over bord, i tillegg til å forsøke å begrave sin fortid som statsadvokat, for å tilfredsstille antipoliti-ekstremistene som kontrollerer det demokratiske partiet», skriver Trumps valgkamporganisasjon i en pressemelding.

Viktigste visepresidenten siden krigen

I utgangspunktet er en visepresidentkandidat et reservehjul uten selvstendig makt i grunnloven. Vedkommende skal tre inn hvis presidenten faller fra. Men ni presidenter har rykket opp fra visepresidentstillingen, og Biden er gammel, påpeker seniorforskeren.

Dessuten skal man være rådgiver for presidenten, ha seremonielle oppgaver, være en toppdiplomat utenlands og kontaktperson for Kongressen.

– Hun er den viktigste visepresidentkandidaten siden krigen. Valget av visepresident har egentlig ikke betydd noe siden 1960, da Lyndon B. Johnson hjalp John F. Kennedy med hans appell i sørstatene. Men nå vil nok amerikanerne se mer på visepresidentkandidaten også, sier Mjelde.

Lyndon B. Johnson og John F. Kennedy under en dans i 1960 mens de prøver å skaffe støtte blant demokratene. RHS / AP / NTB Scanpix

Han mener det skyldes at amerikanerne står overfor en vanskelig krisehåndtering i pandemien, og at 78 år gamle Biden har passert forventet levealder for menn i USA.

– Det er viktig at visepresidenten er klar til å ta over på et hjerteslag, bokstavelig talt.

Beskyldt for å være vag og overfladisk

Den amerikanske venstresiden har anklaget Harris for å være for ettergivende overfor politiet og for lite radikal da hun var statsadvokat i San Francisco og senere justisminister i California. I fjor prøvde hun å bli president, men trakk seg allerede før det første primærvalget i Iowa i februar. Hun ble karakterisert som for vag.

Også Mjelde beskriver Harris som noe overfladisk og ujevn som kandidat. En som vender kappen etter vinden og sliter med å være slagkraftig i sitt budskap.

– Men nå er hun annenfiolin og må ikke stjele glansen fra presidentkandidaten. Hun kan være glitrende på sitt beste, men må være forsiktig med ikke å stjele showet.

Hilmar Mjelde mener det er viktig at Harris ikke stjeler glansen fra presidentkandidat Joe Biden. Andrew Harnik / AP

Han tror den nye demokratiske duoen har 50 prosents sjanse til å vinne siden det er vanskelig å slå en sittende president.

– Man trenger en president som vet hvordan statsapparatet fungerer. Trump er kanskje USAs beste valgkamppolitiker, men ikke president. Nå har man prøvd seg med en outsider, og det gikk ikke så veldig bra. Yrkespolitikere er som regel bedre presidenter.