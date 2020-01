Trump-granskere fikk nytt lass med bevismateriale i fanget bare dager før riksrettssaken starter

Onsdag kveld norsk tid ventes Representantenes hus å stemme over å sende tiltalepunktene i sin sak mot president Donald Trump til Senatet. Der har den republikanske frontfiguren Mitch McConnell varslet at en rettssak kan starte allerede tirsdag neste uke.

Samtidig offentliggjorde riksrettsgranskerne sent tirsdag kveld det som i enkelte medier ble betegnet som et «bombenedslag» i saken. Lev Parnas, en ukrainsk forretningsmann med forbindelser til Trump-advokat Rudy Giuliani, har gitt granskerne en enorm mengde dokumenter i saken.

Trump er anklaget for å ha forsøkt å fuske i årets presidentvalgkamp ved å forsøke å få Ukraina og president Volodymyr Zelenskij til å sverte hans mulige motkandidat Joe Biden. Han er også anklaget for hindring av rettens gang i samme sak.

President Trump og hans republikanske partifeller mener presidenten ikke har gjort noe galt og kaller saken en heksejakt.

Tekstmeldinger og bilder

Det nye lasset med dokumenter vil bli lagt inn som bevis i saksanlegget mot Trump. De nye bevisene som er fremlagt, later ikke til å implisere presidenten direkte. I stedet er de ment å bygge opp under anklagene mot ham og å tilføre saken ytterligere detaljer

Dokumentene inneholder blant annet store mengder tekstmeldinger, håndskrevne lapper fra et Wien-hotell og fotografier. I en lapp fra The Ritz-Carlton i Wien har Parnas skrevet: «Få Zelenskij til å kunngjøre at Biden-saken vil bli etterforsket.» Det er foreløpig ikke kjent hvorfor Parnas skrev dette og hvem som eventuelt ba ham om dette.

Parnas står tiltalt i en sak der han beskyldes for å ha brutt USAs lovgivning om valgkampfinansiering. Oversendelsen av dokumenter skjedde etter en stevning av ham i oktober i fjor.

Telefonsamtalen

Saken mot Trump bygger på at hans advokat Rudy Giuliani, sammen med enkelte diplomater, drev en Ukraina-politikk på siden av den offisielle. Påstanden er at Trump prioriterte å få ammunisjon til sin valgkamp fremfor å hjelpe ukrainerne i deres konflikt med Russland.

Hovedbeviset i saken er foreløpig en utskrift av en telefonsamtale mellom president Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij. Men saksanlegget har allerede en rekke spor og sidespor, vitner og aktører.

Skjermfoto

Ny skikkelse

I de nye dokumentene dukker det imidlertid opp enda en mystisk person i et allerede stort persongalleri. Robert B. Hyde er Trump-tilhenger og republikansk kongresskandidat i Connecticut.

Flere tekstmeldinger mellom Hyde og den ukrainske Parnas kan tyde på at Hyde via et ukrainsk sikkerhetsselskap hadde tilgang til tett overvåking av USAs Ukraina-ambassadør Marie Yovanovitch.

I en tekstmelding skrev han: «Hun snakket med tre personer. Telefonen hennes er avslått. Datamaskinen er avslått».

«De informerer meg når hun forflytter seg», het det i annen melding.

Giulianias ukrainske kontakter hadde et anstrengt forhold til USA-ambassadøren og våren 2019 ble hun brått hjemkalt og avsatt uten begrunnelse.

– Finnes flere beviser

«Disse dokumentene (...) viser at det finnes flere beviser som er relevant for presidentens opplegg, men disse er blitt skjult av presidenten selv. Alle disse nye bevisene bekrefter det vi allerede vet: Presidenten og hans medarbeidere presset ukrainske tjenestemenn til å kunngjøre etterforskninger som ville favorisere presidenten politisk», skriver de demokratiske granskerne i en uttalelse.

Alle dokumentene er av personvernhensyn ikke offentliggjort.