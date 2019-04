Politikvinner mistet jobben etter å ha laget denne dansevideoen

Flere pakistanske medier skriver denne uken om en dansevideo som ble delt på sosiale medier i november i fjor. Videoen, som er på ett minutt, viser en smilende politikvinne som danser i uniform med musikk i bakgrunnen.

Videoen skal ha blitt filmet da kvinnen var stasjonert på en kjent helligdom i distriktet Pakpattan i Punjab i Pakistan. Videoen er tatt opp i et bakrom på helligdommen og skal være filmet noen måneder før den ble delt på nettet.

Den dansende kvinnen var en av flere politifolk som skulle ivareta sikkerheten på stedet.

Har fått sparken

Da videoen ble kjent i november, ble kvinnen suspendert fra sin stilling.

Privat

Etter fire måneders intern granskning har politimesteren i Pakpattan sparket både politikvinnen som danset og hennes kvinnelige kollega som filmet dansen.

Politimester Maria Mahmood har ifølge avisen Jang sagt at det overhodet ikke er rom for slike disiplinære brudd i etaten.

En annen avis skriver at politimesteren har sagt at videoen er en skam for politiuniformen og er alvorlig brudd på disiplinære regler og oppførsel for politistyrken.