Trump truer med å stenge grensen mot Mexico

I et Twitter -utbrudd fredag skriver den amerikanske presidenten at med mindre Mexico stopper «ALL ulovlig innvandring» til USA fra sør, vil han stenge hele eller deler av grensen.

– Dette burde være enkelt for Mexico å gjøre, men de tar bare pengene våre og «pratere», skriver Trump. Han benytter også anledningen til å beskylde demokratene for å ha gitt USA «de svakeste innvandringslovene i hele verden», mens han hevder «Mexico har de strengeste».

Nabolandets president Andrés Manuel López Obrador sier han ikke ønsker å gå inn i en konfrontasjon om emnet.

– Donald Trump har en egen måte å se ting på. Jeg vil gjøre det klart at vi ikke har tenkt å krangle med USAs regjering, sa López Obrador til sine tilhengere på et folkemøte fredag. Han la til at folk i Mellom-Amerika ikke har noe valg når de legger ut for å finne en møte å tjene til livets opphold på.

– Det er en menneskerett. Vi burde ikke fordømme migrasjon, sa presidenten, som også gjentok at Mexico jobber for å bekjempe ulovlig innvandring.