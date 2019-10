– En amerikansk offensiv overfor Grønland er i full gang, skriver den danske avisen Berlingske i artikkelen med tittelen «Trump har sendt Pompeos bulldogg til Grønland – og det er eksplosivt».

Mannen som omtales som bulldogg, er Thomas Ulrich Brechbuhl. Han er rådgiver for den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo og regnes som en svært sentralt plassert byråkrat.

Vil «hjelpe» grønlenderne

Blant annet er det blitt påstått at han var til stede i Det ovale kontor i Det hvite hus da president Donald Trump snakket på telefon med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om presidentkandidat Joe Bidens sønn. Det er denne samtalen som har utløst krav om riksrett.

State Departement

Men denne uken har altså Brechbuhl på Grønland vært sammen med blant annet USAs Danmark-ambassadør Carla Sands og flere fra det amerikanske forsvarsdepartementet og det nasjonale sikkerhetsrådet. I intervjuet med Berlingske skinner det igjennom at målet med turen er å finne ut hvordan USA kan «hjelpe» Grønland.

– Våre erfaringer fra Alaska – selv om omstendighetene er annerledes – har mange felles aspekter med Grønland. Jeg tror det er noen ting vi har lært der som kan være brukbare for grønlenderne, sier Brechbuhl til avisen.

Sosiale problemer

Han er ikke bare opptatt av sikkerhetspolitikk og Grønlands viktige strategiske betydning midt i Atlanteren. I intervjuet med Berlingske snakker Brechbuhl også om de sosiale problemene på øya og hvordan amerikanerne kan hjelpe til.

– Jeg er selvsagt klar over at det er noen sosiale og utdanningsmessige utfordringer på Grønland, og jeg tror at det danske lederskapet og vårt team i fellesskap kan enes om at USA har noen ressurser som kan brukes for å hjelpe i de situasjonene, sier Brechbuhl, og peker på at USA har «noen fantastiske skoler» og en tradisjon for entreprenørskap og nyskaping.

Lucas Jackson, REUTERS/NTB scanpix

Uten dekning

Han sier til avisen at det ville være «tåpelig for folk å investere i et område som er øde og hvor været er uforutsigbart, uten å sikre at det er fasiliteter man kan bruke i en nødssituasjon», og foreslår å bidra med teknologi.

– For eksempel er hele østkysten av Grønland – i motsetning til Alaska, hvor vi har temmelig god radardekning og evne til å beskytte våre kystlinjer – uten dekning. Faktisk er noen områder kun dekket inn av hunder med sleder.

Besøket skjer bare to måneder etter at Donald Trump foreslo å kjøpe øya. Den amerikanske presidenten avlyste sitt planlagte besøk til København da Danmarks statsminister Mette Frederiksen gjorde det klart at en slik handel var helt uaktuell.

Grønland har en strategisk viktig plassering, og amerikanerne har helt siden 1950-tallet hatt en flybase helt nord på øya. Klimaendringer og økt økonomisk aktivitet i Arktis gir næring til rivaliseringen mellom stormaktene i nordområdene. Amerikanerne er blant annet bekymret for kinesiske investeringer på Grønland og russisk militær opprustning i nord.

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Hodepine for danskene

Da ryktene om at Trump ville kjøpe Grønland først ble omtalt i Wall Street Journal, trodde mange det var en spøk. Etterpå har det vært en debatt i Danmark om danskene har sovet i timen og ikke tatt utviklingen i Arktis på alvor.

At amerikanerne tilsynelatende går direkte til Grønland og ikke via København, er en hodepine for danskene. Det er det som bekymrer regjeringen, ifølge Berlingske. For eksempel ønsker USA å opprette et eget konsulat der.

Den grønlandske avisen AG spør om amerikanerne i ferd med å starte en sjarmoffensiv for å vinne grønlendernes hjerter på sikt.

Grønland har utstrakt selvstyre, men ikke i saker som gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk. Verdens største øy er også avhengig av store overføringer fra København til sine budsjetter. Men målet for mange grønlendere er selvstendighet og de ønsker derfor å tiltrekke seg investeringer.