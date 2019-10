Stor sannsynlighet for at russere, syrere og kurdere vil bruke pausen til å omgruppere

Pausen kan blir brukt av kurdisk milits og styrker fra Russland og Syria til å omgruppere og forberede seg til neste fase.

– Det er stor sannsynlighet for det, og det er trolig det som president Erdogan nå vil diskutere med president Putin, sier orlogskaptein Thomas Slensvik, ekspert i militærstrategi og Syria ved Forsvarets høgskole, til Aftenposten.

Omar Sanadiki/Reuters/NTB Scanpix

Det var torsdag kveld at USAs visepresident Mike Pence kunngjorde at det var enighet om våpenhvile etter møtet som han hadde med president Recep Tayyip Erdogan i Ankara. Det er foreløpig uklart når en slik våpenhvile skal tre i kraft.

Tilbaketrekning

Avtalen innebærer at Tyrkia skal sette militæroperasjonen på pause i 120 timer, slik at kurdisk milits kan trekke seg ut av den såkalte «sikkerhetssonen» som tyrkerne har angitt.

Den tyrkiske militæroperasjonen skal avsluttes etter at kurdisk milits har gjennomført sin tilbaketrekning.

Enigheten betyr at USA ikke innfører ytterligere sanksjoner mot Tyrkia. Sanksjonene som USA innførte mandag, blir stående inntil en permanent våpenhvile er på plass, uttalte Pence på en pressekonferanse i USAs ambassade i Ankara torsdag kveld.

«Sikkerhetssone»

Tyrkias hensikt med offensiven er å etablere en buffersone, eller såkalt sikkerhetssone. Den går fra den tyrkiske grensen og 32 kilometer inn i Syria, over en strekning på 444 kilometer, i den nordøstlige delen av Syria.

– Vi anerkjenner viktigheten og betydningen av en sikkerhetssone, sa Pence, som sa at USA og Tyrkia er enige om viktigheten av å beskytte religiøse minoriteter som kristne og jesidier i regionen.

– Vi skal få på plass fred og sikkerhet i regionen. Det er jeg sikker på, sa Pence på en pressekonferanse i den amerikanske ambassaden i Ankara torsdag kveld.

Forsvaret

– Tyrkia frykter ytterligere sanksjoner

– Dette er en amerikansk-tyrkisk avtale, og så gjenstår det å se om USA kan utøve noe press på kurderne. Tyrkia frykter ytterligere sanksjoner. Men hvis kurderne ikke trekker seg, så kan Tyrkia, ifølge avtalen, fortsette operasjonen uten å risikere flere sanksjoner, sier orlogskaptein Thomas Slensvik.

– Vil ikke russere, syrere og kurdere kunne bruke denne pausen til å omgruppere seg?

– Det er stor sannsynlighet for det, og det er trolig dette Erdoan vil diskutere med Putin. Det Erdogan har lagt vekt på her, er at han slåss mot PKK og YOG, ikke det kurdiske folk. Ved et par anledninger har han sagt at hvis russere og syrere fjerner PKK og YPG, så har han delvis oppnådd det han ønsket.

I tyrkiske medier er nå alt fokus på kampen mot det man kaller kurdiske terrorister.

– Erdogan har vært redd for at kurderne får en permanent kurdisk stat med støtte fra USA. Når Trump nå ga etter, så var det da Erdogan hadde muligheten.