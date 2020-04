Gantz og Netanyahu får forlenget frist for å danne regjering

Opposisjonsleder og president i nasjonalforsamlingen Gantz hadde bedt president Reuven Rivlin om en forlengelse av mandatet han hadde fått til å danne en regjering med støtte fra statsminister Netanyahu.

Både Gantz og Netanyahu sa de var nær enighet om en ny regjering, og med det som utgangspunkt besluttet Rivlin å forlenge mandatet til midnatt onsdag.

Gantz og Netanyahu møttes hjemme hos Netanyahu mandag kveld for å forsøke å bli enig om de siste detaljene i en avtale. I en felles uttalelse sa de to natt til tirsdag at de hadde gjort stor framgang i retning enighet.

Tidligere mandag kom Gantz med en sterk oppfordring til Netanyahu om å bli med på en avtale etter at forhandlingene dem imellom hadde gått dårlig de siste dagene.

Fra fristen utløper har Rivlin tre dager på seg til å utpeke noen andre til å prøve å danne regjering. Han sa søndag at han ikke ville forlenge Gantz' mandat og heller ikke gi Netanyahu sjansen, men at han i stedet ville overlate til nasjonalforsamlingen, som så ville ha 21 dager på seg til å gi mandatet til en annen.

Det betyr i praksis at de to ennå har noen uker på seg til å bli enige om en samlingsregjering. Om de ikke greier å bli enig, kan et dypt splittet Israel måtte gå til valg for fjerde gang på litt over et år.