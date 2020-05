Anført av president Donald Trump har USA siden 2016 lagt et voldsomt press på de andre Nato-landene.

Formelt har medlemmene kun forpliktet seg til å «sikte på å bevege seg mot» målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar. Men presidenten har sett på pengemålet som et minstekrav og antydet at USA kanskje ikke vil stille opp for medlemsland som sluntrer unna.

Inntil nylig var Norge blant landene som var langt unna å nå toprosentmålet. I 2018 gikk 1,73 prosent av Norges BNP til forsvar.

Etter at Norge endret rapporteringsmåten for forsvarsutgifter i 2019, steg andelen til 1,80 prosent, ifølge Natos tall.

I 2020 ligger Norge an til å gjøre nok et kraftig byks. Ikke fordi vi bruker mye mer penger på forsvar, men på grunn av det voldsomme tilbakeslaget som har rammet norsk økonomi.

2 prosent

Norges samlede forsvarsutgifter er anslått til 67 milliarder kroner i 2020, ifølge tall Forsvarsdepartementet har sendt til Nato. Samtidig viser de siste prognosene fra SSB at BNP vil krympe med 4 prosent.

Treffer prognosene, ender Norge opp med å bruke rundt 1,94 prosent av BNP på forsvar i 2020, ifølge Aftenpostens beregninger.

Fakta: Om regnestykket Norges samlede forsvarsutgifter er anslått til 67 milliarder kroner i 2020. Norges BNP endte på 3537,6 milliarder i 2019, viser de sist oppdaterte tallene fra SSB. Byrået anslår at BNP vil krympe med 4 prosent reelt i 2020, mens IMF anslår at det vil falle med 6,3 prosent. Byrået har ikke publisert noen prisdeflator for BNP i 2020. Derfor er konsumprisindeksen (KPI) brukt som utgangspunkt for å regne om BNP til 2020-kroner. SSB anslår at KPI vil ende på 1,2 prosent, mens IMF anslår 2,4 prosent. Aftenposten har brukt snittet av disse prognosene (1,8 prosent) i regnestykkene. Med SSBs anslag ender BNP på 3460 milliarder (2020-kroner). Med IMFs anslag ender BNP på 3380 milliarder (2020-kroner). Forsvarsutgiftenes andel av BNP blir da henholdsvis 1,94 prosent og 1,98 prosent.

IMF er mer negative til vekstutsiktene enn SSB og anslår at BNP vil falle med 6,3 prosent i år. Paradoksalt nok vil det føre Norge enda nærmere toprosentmålet. Dersom IMF treffer med prognosene, vil Norge bruke 1,98 prosent av BNP på forsvar i år.

IMF understreker at det er uvanlig høy usikkerhet knyttet til estimatene. Fondets økonomer har lagt til grunn en gradvis gjenåpning utover i 2020. Dersom det kommer nye smittebølger og nye nedstengninger, kan BNP-fallet blir større enn anslått. Utviklingen i Norges totale BNP vil også bli påvirket av det planlagte kuttet i oljeproduksjonen som ble annonsert denne uken.

– Vi risikerer å nå toprosentmålet før vi vet ordet av det, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Aftenposten.

Mange kan gå frem

Det er ikke bare Norge som gjør det. Også Tyrkia og Frankrike kan ende tett opptil toprosentmålet, mens land som Slovakia, Kroatia og Montenegro kan nærme seg med stormskritt.

Ettersom Nato ikke har publisert data for den planlagte forsvarspengebruken for alle allierte i 2020, har Aftenposten lagt til grunn at forsvarsutgiftene vil ligge på samme nivå som i 2019, justert for inflasjon.

Land som har vedtatt økninger i budsjettene for 2020, vil med andre ord kunne ende opp høyere. I motsatt fall vil land som kutter, komme ut lavere.

Ingen grunn til å sprette champagnen

Karsten Friis, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Nupi, mener koronakrisen får frem svakhetene ved Natos prosentmål.

– Det viser hvor skjørt denne typen mål er. Målsettingen er at alliansens medlemmer skal ha mest mulig kampkraft. Hvorvidt de oppfyller toprosentmålet eller ikke, sier ikke så mye om det.

Friis peker på at Norges forsvarsutgifter på papiret har gått opp fra rundt 1,7 til over 1,9 prosent av BNP de siste to årene. Den faktiske forsvarsevnen er imidlertid ikke blitt så mye bedre.

– Forsvarsbudsjettene har økt noe, men dersom vi nærmer oss toprosentmålet i 2020, er hovedforklaringene fallet i BNP og at vi har inkludert flere utgiftsposter i tallet Nato bruker, sier Friis.

Forsvarsminister Bakke-Jensen sier at han har «vært forsiktig med å legge for mye vekt på toprosentmålet».

– Det var et godt mål for å få alle Nato-medlemmene til å skjønne alvoret og begynne å bygge forsvar igjen, men det finnes andre og bedre måter å måle reell forsvarskraft på, sier han og viser til de planlagte budsjettøkningene i regjeringens nye langtidsplan for forsvaret.

Statsminister Erna Solberg har tidligere vært svært kritisk til Nato-målet.

– Hvis jeg får lov til å si det sånn: Jeg synes prosentmål er tull, sa hun i et intervju med Forsvarets Forum i 2016.

Frykter kutt i forsvarsbudsjetter

Friis i Nupi mener at oppmerksomheten rundt toprosentmålet var blitt noe redusert allerede før koronakrisen. Nå kan det bli ytterligere undergravet, både ved at svakhetene ved prosentmålet blir tydeligere, og ved at medlemslandenes oppmerksomhet er rettet andre steder.

Friis frykter at den dype krisen mange land nå befinner seg i, vil føre til at forsvarsbudsjettene kuttes.

– Jeg er redd forsvar står laglig til for hugg i årene fremover. Å investere i forsvar er å kjøpe en forsikringspremie mot noe som kan skje langt inn i fremtiden, mens politiske ledere nå har langt mer umiddelbare kriser de må håndtere.

Han tror det særlig vil gjelde i demokratiske land.

– Politikere som er på valg, ender ofte med å prioritere velferd over forsvar. Ledere i autoritære stater, som vinner neste «valg» uansett, ser seg kanskje ikke nødt til å kutte like mye.

