Merkebutikker plyndret i New York

Craig Ruttle / AP /NTB Scanpix

Myndighetene hadde innført portforbud mellom klokken 23 mandag kveld og klokka 5 tirsdag morgen lokal tid, i et forsøk på å roe situasjonen i byen.

De siste dagene har voldsomme sammenstøt og tilfeller av plyndring fulgt i kjølvannet av fredelige demonstrasjoner mot politivold.

Politiet grep ikke inn mot demonstranter som marsjerte fredelig gjennom gatene i både Manhattan og Brooklyn etter at portforbudet trådte i kraft. Men de grep inn mot folk som knuste vinduene til flere butikker og stjal med seg det de kunne bære av varer.

Varehuset Macy's ble også rammet av plyndring, så vel som en Nike-butikk og flere elektronikkutsalg.

EDUARDO MUNOZ / Reuters / NTB Scanpix

Både New Yorks borgermester Bill de Blasio og guvernør Andre Cuomo, begge demokrater, har sagt at de støtter folks rett til å protestere fredelig i kjølvannet av at afroamerikanske George Floyd døde under en brutal pågripelse i Minneapolis. Men plyndring er ikke akseptabelt, understreker de Blasio.

– Vi kan ikke la vold undergrave budskapet nå, sa han.

Borgermesteren har meldt at portforbudet vil starte allerede klokken 20 tirsdag kveld. Hans egen datter, Chiara de Blasio (25) var blant dem som ble pågrepet for ikke å ha fulgt politiets ordre om å fjerne seg fra en gate der det pågikk protester i Manhattan lørdag. Ifølge faren opptrådte hun fredelig, og hun skal ha sagt at hun trodde hun gjorde som politiet sa.

Guvernør Cuomo har også kritisert enkelte politifolk for å ha oppildne situasjonen ved sin opptreden.