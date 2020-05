Det vakte betydelig oppsikt da Rami Makhlouf, milliardær og angivelig Syrias rikeste mann, for snart fire uker siden dukket opp i sosiale medier med alvorlige anklager mot det syriske regimet.

I en video som ble lagt ut på Facebook, anklaget Makhlouf en del av regimet for å være ute etter ham. Myndighetene mener Makhlouf skylder skatt for 134 milliarder syriske pund. På svartebørsen tilsvarer det 770 millioner kroner, ifølge Reuters.

19. mai tok syriske myndigheter beslag i alle eiendeler tilhørende Makhlouf og hans familie, og 21. mai fikk han utreiseforbud.

– Sjeldent og utrolig

Fallet har vært stort for mannen som har kontrollert et imperium som inkluderer taxfreebutikker, banker, eiendom og ikke minst den store melkekuen Syriatel, Syrias største mobiltelefonoperatør.

Den følelsesmessige appellen på sosiale medier indikerer at Makhlouf er blitt skjøvet ut i kulden av Syrias mektigste familie. Det har også tidligere gått rykter om maktkamp i Syrias øverste sirkler, men den har aldri skjedd så offentlig som nå.

– At det vises frem så offentlig, er sjelden og helt utrolig, sier journalisten Sam Dagher, forfatter av boken «Assad or We Burn the Country» til Al Arabiya.

Samlet inn penger til milits

Den opprivende offentlige striden kommer 63 år etter at Hafez al-Assad, den nåværende presidentens far, giftet seg med Anisa Makhlouf. Det syntes å være en god allianse, skriver The Economist. Den unge flyoffiseren Hafez al-Assad var ambisiøs, mens Makhlouf-familien var mektige.

Gjennom de neste tiårene drev de to klanene Syria som en familiebedrift. Mens Bashar al-Assad tok over presidentjobben etter faren i 2000, har Rami Makhlouf gjort strålende forretning på familieforbindelsen til presidentfetteren. Han er blitt hevdet å være Syrias rikeste mann, og det er blitt hevdet at det ikke var mulig å gjøre business i Syria uten at han var involvert.

Presidentfruen anklages for å stå bak

Det siste året har det imidlertid vært tegn til at Makhloufs forbindelse med presidenten er blitt dårligere. Bashar al-Assad forlangte i fjor at Makhlouf og andre syriske rikinger betalte millioner av dollar til en bunnskrapt statskasse. Makhlouf og hans selskaper ble anklaget for smugling.

De siste ukene har de syriske etterretningstjenestene arrestert flere av Makhloufs ansatte. Et steg han oppfatter som et forsøk på å få ham til å trekke seg ut av selskapene han kontrollerer.

En veldedig organisasjon som Makhlouf styrte og som skaffet penger til en regimevennlig milits, ble i 2019 tvunget til å legge ned.

Årsaken, blir det hevdet, skal ha vært at presidentfrue Asma al-Assad ville skape plass for sin egen veldedige organisasjon. Spekulasjonene blir ikke fulgt opp med spesielt overbevisende argumenter.

Det rimer heller ikke helt at Asma al-Assad skal ha stått bak et slikt komplott i andre halvdel av 2019, like etter at hun ifølge syriske medier gjennomgikk vellykket behandling for brystkreft.

Andre spekulasjoner går på at det skyldes et uvanlig fokus i russiske medier på korrupsjon i Syria. Angrepet på Makhlouf ses som et forsøk på å blidgjøre russerne.

Den viktigste årsaken kan være mangel på penger

Men den viktigste årsaken er presidents Assads behov for penger, skriver The Economist. Ni år med krig og stadig strengere sanksjoner har ruinert landet. Kjøpekraften til det syriske pundet har rast.

Men Assad kan ha tatt en sjanse ved å utfordre Makhlouf. Mange alavitter ser på ham som deres beskytter og liker ikke tanken på at sunnimuslimer som står nær presidentfruen, som selv er sunnimuslim, skal få økonomiske fordeler, ifølge The Economist.

Bakenfor disse hendelsene ser noen også et storpolitisk spill der Iran og Russland kniver om innflytelse i Syria. Iran skal visstnok ha stått Makhlouf nær, men har så store økonomiske og politiske problemer at presteregimet kanskje må redusere sin rolle i Syria. Russland skal være interessert i å finne en politisk løsning for Syria. Ved en gjenoppbygging av Syria ser de en potensiell lukrativ rolle for russiske selskaper.