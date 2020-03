Tobarnsfaren skulle ut og hente mat. Så ble han skutt av hindunasjonalister.

Da Donald Trump besøkte Indias statsminister Neranda Modi denne uken, ble han møtt med musikk, dans og mer enn 100.000 jublende mennesker.

– Vi vil alltid huske denne fantastiske velkomsten. USA elsker og respekterer India, sa Trump til den enorme folkemengden i New Delhi.

Samtidig var den indiske hovedstaden preget av blodige og dødelige opptøyer.

Aijaz Rahi / AP / NTB scanpix

Blant ofrene er tobarnsfaren Farqan. Han skulle ut og handle mat til barna. Knapt 150 meter fra hjemmet sitt ble han skutt av hindunasjonalister.

Til daglig jobbet Farqan i familiefirmaet, som driver med tradisjonelt håndverk.

Mandag lå tobarnsfaren på bakken i nesten to timer før han ble sendt til sykehuset. Mens han lå der, gikk angriperne løs på ham med stokker, skriver Al-Jazeera.

Den siste uken er minst 32 mennesker drept i New Delhi, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

En drøm om en ren hindunasjonalistisk stat koster liv

Opptøyene har pågått siden før jul, da Indias parlament vedtok en lov mange muslimer i landet oppfatter som en trussel.

Den nye loven, kjent som Citizenship Amendment Act (CAA), gir papirløse personer i landet mulighet til å bli indiske borgere, forutsatt at de ikke er muslimer.

Adnan Abidi, Reuters / NTB scanpix

Loven har utløst langvarige protester der statsminister Modi beskyldes for å ønske å forvandle India fra et multireligiøst land til en sjåvinistisk hinduistisk nasjon.

Av samme grunn blir han hyllet av hinduistiske nasjonalister rundt om i hele landet.

Statsministerpartiet tapte

Like før Trump kom på besøk til India, var det delstatsvalg i Delhi. Regjeringspartiet BJP, der Modi er leder, tapte valget.

Mange hinduer opplever dette som frustrerende, mener Arild Engelsen Ruud, professor i Sør-Asiastudier, språk og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.

Adnan Abidi, Reuters / NTB scanpix

Modi ble valgt til statsminister i 2014, og han ble gjenvalgt i mai 2019. Han står for en sterk hinduistisk nasjonalisme og har klart å gi mange indere troen på at han kan bygge opp landet til en stormakt.

Modi vil sannsynligvis tjene på å skape splittelse mellom religion og nasjonal identitet, ifølge The Economist. Det distraherer også oppmerksomheten fra vanskelige temaer som Indias økonomi, som har slitt siden partiets valgseier i fjor.

Rydder gatene for muslimer

Altaf Qadri / AP / NTB scanpix

– De ekstreme og voldelige gjengene forsøker å skremme muslimer bort fra gatene. Målet deres er å oppnå respekt, status og bli sett på som heltene som beskytter samfunnet, sier Ruud.

Det er flere grunner til at det nå har oppstått er en utbredt antimuslimsk holdning i deler av India. Mange misliker muslimer fordi de krever sin plass i samfunnet på lik linje med hinduer, mener Ruud. Det faller ikke i god jord.

Han mener at flere hinduer ønsker at India skal være en ren hindunasjon. India er Imidlertid en sekulær stat som tidligere har åpnet opp for alle samfunnsgrupper.

– Å få besøk av Trump, er merkevarebygging. India søker sin plass i verden som en stormakt, og mange har tro på at det er Modi som person som kan få dette til, sier Ruud, og fortsetter:

– Motstanden mot regjeringens hindunasjonalistiske prosjekt – og særlig den nye statsborgerskapsloven – kommer fra små grupper. De er ikke mange nok til å ødelegge prosjektet som Modi representerer: å gjøre India til en hinduistisk nasjon.

Ruud sier at mange hindunasjonalister oppfattet muslimer som inntrengere.

Mange støtter Modi på grunn av nasjonalisme, men også fordi han lover å gjøre India til en internasjonal stormakt.

Dannet som sekulær stat

AP /NTB scanpix

Konflikten har dype røtter.

30. januar 1948 ble Mahatma Gandhi drept av hinduaktivisten Nathuram Godse. Gandhi var selv hindu, men han var opptatt av at alle religioner skulle respekteres. Mange hinduer mislikte den forsonende linjen og mente at den dominerende religionen burde få en større politisk rolle.

Da staten India ble fri fra det britiske kolonistyret i 1947, var det som en sekulær stat. Landet skulle styres etter demokratiske prinsipper, uten at religion fikk en direkte politisk rolle.

Men konfliktene var for store til å holde landet samlet. Muslimene ønsket sitt eget land. Derfor ble Pakistan dannet i regionene med størst muslimsk befolkning i august 1947.

Kashmir mistet selvstendighet

80 prosent av Indias befolkning er hinduer, 14 prosent muslimer, resten er kristne, sikher, buddhister og andre.

Den hinduistiske nasjonalismen har spilt en rolle i India også etter at landet ble selvstendig. Indias statsminister, Narendra Modi, kommer fra partiet Bharatyia Janta Party (BJP), som har røtter i den hindunasjonalistiske bevegelsen.

Helt siden delingen av Pakistan og India har det vært konflikt om grenseområdene i Kashmirdalen. India fikk omtrent halve området, mens resten ble fordelt mellom Pakistan og Kina. For å roe ned den muslimske befolkningen i sin del, ga India Kashmir mer selvstendighet enn mange andre indiske regioner.

Høsten 2019 ble loven endret, og regionen mistet selvstendigheten sin. Politiske ledere ble arrestert. Samtidig rykket indiske soldater inn for å slå ned opptøyer.

Modis politikk i Kashmir økte konflikten med de indiske muslimene, men gjorde også det allerede vanskelige forholdet til Pakistan enda verre.