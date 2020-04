USAs forsvarsdepartement bekrefter at UFO-videoer er ekte

«Se på den greia, kamerat», sier en entusiastisk stemme på en av videoene som nå er frigitt av Pentagon.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har denne uken nedgradert tre videoer som skal vise UFO-er (uidentifiserte flyvende objekter). Dermed er videoene offentlige, skriver Pentagon i en pressemelding.

Amerikanske myndigheter kommer nå med en historisk erkjennelse: De har ikke klart å komme opp med noen forklaring på hva videoene viser, og omtaler dem derfor som «uidentifiserte» luftfenomener.

Pilotene som gjorde videoopptakene, lurte på hva de så og filmet objektene som fløy i høy fart.

Videoene viser flyvende objekter som beveger seg på måter som er langt utenfor det som anses som fysisk mulig for sivile eller kjente militære luftfarkoster, og dette har fått mange til å tro at det er snakk om UFO-er som underbygger teorier om utenomjordisk liv.

Gamle videoer

Pentagon sier at de har frigitt opptakene for å «oppklare eventuelle misoppfatninger hos publikum om hvorvidt opptakene som har sirkulert, er reelle».

Før offentliggjøringen har Pentagon blant annet vurdert om opptakene avslører sensitive opplysninger, eller om de påvirker videre undersøkelser av objektene som ble observert.

Videoene har nemlig sirkulert i offentligheten i flere år, men det er altså først nå at Pentagon har frigitt dem.

De tre videoene viser hva pilotene så under treningsflyvninger i 2004 og 2015. To av videoene ble publisert av New York Times i 2017.

Pentagon skriver at luftfenomenene som ble observert i videoene, forblir karakterisert som «uidentifiserte».

Over Stillehavet

Videoen fra 2004 viser en hendelse som skjedde cirka 160 kilometer fra land, over Stillehavet, ifølge New York Times.

To jagerflyvere observerte en avlang gjenstand som svevet over vannet. Den fløy deretter raskt bort.

– Det akselererte som ingenting annet jeg noen gang har sett, har en av pilotene sagt til avisen.

Videoene fra 2015 viser gjenstander som beveger seg raskt over himmelen, og en av dem ser ut til å snurre i luften.