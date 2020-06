Ekspertslakt av påtalemyndighetens Palme-konklusjon

Onsdag holdt den svenske sjefanklageren Krister Petersson en historisk pressekonferanse etter en 34 år lang etterforskning av Palme-drapet. Den såkalte Skandia-mannen Stig Engström ble utpekt som sannsynlig drapsmann. Samtidig ble det klart at man ikke hadde funnet noe våpen som kunne kobles til drapet eller til Engstrøm.

Statsminister Olof Palme ble skutt og drept på åpen gate i Stockholm i februar 1986.

Engström døde for 20 år siden, og etterforskningen blir derfor avsluttet.

– Ville ikke holdt i en rettssal

Strafferettsadvokat Hanna Lindblom er veldig kritisk.

– Det som ble lagt frem i dag tror jeg ikke ville ha holdt til en fellende dom i en rettssal, sier hun til Expressen.

Det sier også jusekspert Ingela Hessius til nyhetsbyrået TT.

– Dette ville ikke holdt i retten, sier hun.

Hun påpeker at politiet fortsatt ikke har funnet noe drapsvåpen, og at over tre tiår er gått siden forbrytelsen ble begått.

– Monumental skuffelse

Kommentator i SVT, Jenny Küttim, mener det kom frem svært lite nytt under onsdagens pressekonferanse:

– Vi ble i dag forespeilet løsningen på Palme-drapet. Skuffelsen er monumental etter at sjefanklager Krister Petersson brukte en lang pressekonferanse til kun å gjenta allerede kjente opplysninger rundt den hovedmistenkte Stig Engström, skriver hun.

– Et antiklimaks

Journalist Jan Mosander, som har jobbet Palme-drapet over lang tid, mener sjefanklager Petersson lovet for mye.

– Det ble et antiklimaks. Min første tanke var at Engström trenger en forsvarsadvokat. Man kan godt si at Petersson ikke presenterte det han hadde sagt på forhånd at han ville komme med, sier han til SVT.

Thomas Carlgren, TT NYHETSBYRÅN /NTB scanpix

Skuffet over mangel på bevis

Inga-Britt Ahlenius, som var medlem i en tidligere granskingskommisjonen om Palme-drapet, er skuffet over mangelen på tekniske bevis.

– Det var skapt enorme forventninger på forhånd, særlig i mediene. Jeg er faktisk litt skuffet, sier Ahlenius til SVT.

– Hvis drapsvåpenet hadde blitt funnet, ville bevisene vært overveldende. Dessverre viser etterforskningen at man nok aldri vil finne noe drapsvåpen, sier hun.

– Skyldspørsmålet fortsatt helt ubesvart

Advokat Thomas Olsson mener det Petersson la frem på onsdagens pressekonferanse hverken er nok til å straffeforfølge noen eller få noen dømt.

– Han presenterte ingen løsning, men pekte på en hovedmistenkt. Spørsmålet om hvem som faktisk er gjerningsmannen er fortsett helt ubesvart, sier han til SVT.

Politimannen Viktor Adolphson, kjent gjennom Twitter-kontoen YB_Södermalm, kritiserer også etterforskningen:

«Trodde/håpet på noe konkret. Har likevel respekt for at aktor henlegger saken hvis han mener det ikke er mulig å komme lenger. Men det hadde kanskje vært nok? Forklare hvorfor, ikke peke ut en sannsynlig gjerningsmann uten håndfaste bevis,» skriver han på Twitter.

Persson: – Kolossal skuffelse

– Dette var en kolossal skuffelse. Jeg trodde at man hadde noe som det gikk å ta tak i, bite i, men det hadde man altså ikke. Det hele er veldig trist, sier forfatter og pensjonert kriminolog Leif G.W. Persson til Expressen til svensk TV4.

Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

– Etter å ha hørt Peterssons fremleggelse om at det må være han som har gjort det, er jeg langt fra overbevist, sier Persson.

– Petersson har ikke klart å finne vesentlig nye ting i denne saken. Dette er hans egne tolkninger av hva som har skjedd. Og så bruker han det til å legge skylden på Engstrøm.