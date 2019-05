Det var 78 personer om bord i flight SU1492 påå vei til Murmansk fra Moskva da flyet søndag nødlandet i et inferno av flammer og røyk på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva. 41 mennesker mistet livet, opplyste russiske myndigheter mandag.

Evakueringen av det brennende flyet skal ha gått mye tregere enn nødvendig fordi flere passasjerer skal ha tatt med seg håndbagasjen, noe de ifølge nødprosedyrene ikke skal gjøre, fortalte en representant for flyplassen til russiske medier.

Evakueringen

Noen av passasjerene skal ha stormet mot nødutgangene allerede før flyet kræsjlandet, mens andre passasjerer ringte familiene sine og ropte «vi styrter», skriver avisen Komsomolskaja Pravda, som har intervjuet flere passasjerer og besetningsmedlemmer.

Vinduene smeltet

Flyvertinnen Tatjana Kasatkina forteller at evakueringen startet så snart flyet sto stille etter den harde nødlandingen.

– Vi kunne se flammene, og mange skrek at vi brant. Det var imidlertid ikke noen flammer på innsiden av flyet da. Først senere fortalte flere passasjerer at vinduene smeltet på grunn av varmen, men jeg så det ikke selv, forteller hun.

Hun sparket opp nødutgangen med foten, og hun dyttet passasjerer ut slik at de ikke blokkerte for dem som kom etter.

– Enkelte måtte jeg dra ut etter kragen.

Nadezhda Polomoshnova, Reuters / NTB scanpix

Besetningen reddet mange

Passasjeren Dmitrij Khlebnikov forteller at han takker Gud og besetningen for at han lever.

– Flyvertinnene reddet livet mitt. De hjalp oss å komme ut av flyet som var fullt av røyk. Det var helt mørkt og uutholdelig varmt.

Vitner som var på flyplassen da ulykken skjedde, forteller at passasjerer løp fra det brennende flyvraket med barn i armene. Mange passasjerer skal ha kommet seg ut fra flyet via nødskliene som ble blåst opp etter at flyet hadde stoppet på rullebanen.

Lyn kan være årsaken

Piloten Denis Jevdokimov forteller til russiske medier at flyet som følge av lyn mistet kontakten med tårnet rett etter avgang og måtte innlede nødprosedyrer, melder NTB.

– Vi greide å gjenopprette kommunikasjonen via en nødfrekvens på radioen. Men forbindelsen ble kortvarig og kuttet stadig ut. Det var bare mulig å si noen få ord om gangen, sier han til russiske medier ifølge NTB.

Jevnlig blir fly truffet av lyn, men moderne fly er konstruert slik at de tåler det. Sist gang et fly styrtet på grunn av lyn, var i USA i 1967.

Vil du lese om noe helt annet?

Per Kristian Aale er Aftenposten korrespondent i Russland og det tidligere Sovjetunionen. Følg ham på Instagram her eller på Facebook her.

Her er flere artikler østfra: