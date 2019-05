Den nøye planlagte aksjonen ble iverksatt lengst nord i Burkina Faso natt til fredag. Målet var å hente ut to franske turister som var tatt til fange i den avsidesliggende nasjonalparken Pendjari i Benin 1. mai.

Guiden deres ble funnet drept i nasjonalparken lørdag.

Etter bortføringen gikk franske soldater og spesialstyrker fra den franske Barkhane-styrken, som er stasjonert i regionen, i gang med å lokalisere gjerningsmennene.

Sjefen for den franske generalstaben François Lecointre og forsvarsminister Florence Parly ga en detaljert brifing om aksjonen i Paris fredag. Den omtales som ekstremt komplisert.

– Riktig avgjørelse

Letingen ga resultat 7. mai. Spesialstyrker som var sendt til Burkina Faso, innhentet opplysninger om en gruppe på seks gisseltakere, sier Lecointre. Det ble antatt at gruppen og gislene var på vei nordøstover til Mali.

De ble holdt under oppsyn av droner, mens de franske styrkene ventet på en anledning til å gripe inn. Spesialisert militært helsepersonell ble fløyet inn fra Paris for å være i nærheten når angrepet fant sted.

Da gisseltakerne tok pause torsdag kveld nord i Burkina Faso, regnet de franske militære med at det var siste sjanse før gislene ble brakt til Mali og overført til en islamistgruppe der.

– Hvis gislene hadde blitt overført til Mali, ville en operasjon som dette ha vært for risikabel, sier forsvarsminister Parly, og føyer til at han fortsatt mener de tok den riktige avgjørelsen.

Macron godkjente

President Emmanuel Macron, som var i Romania i forbindelse med EU-toppmøtet, ble orientert og ga grønt lys til aksjonen. Frankrike og Burkina Faso har nylig inngått en avtale om militært samarbeid, noe som gjorde det mulig for franskmennene å gripe inn.

Rundt 20 spesialsoldater ble fløyet inn med helikopter til et sted i nærheten av leiren. De nærmet seg i stillhet, i ly av mørket, og klarte å ta seg forbi en vakt. De var bare noen meter fra gisseltakernes skjulested da de ble oppdaget.

– De gikk inn uten å åpne ild, sier Lecointre, som understreker hvor vanskelige slike operasjoner er, når formålet er å ikke skade dem som skal reddes.

To av de franske soldatene ble skutt og drept da gisseltakerne åpnet ild på kloss hold. Fire av gisseltakerne ble drept i skuddvekslingen som fulgte, mens to kom seg unna.

Til sin store overraskelse fant ikke soldatene bare de to franske turistene, men også en amerikansk og en sørkoreansk kvinne.

– Ingen visste de var der, sier Parly. De skal ha blitt holdt fanget i fire uker.

USA bidro

President Emmanuel Macron uttrykte fredag sorg over de to offiserenes skjebne, men lovte fortsatt fransk støtte til Burkina Faso og Benin i kampen mot terrorisme i Sahel-regionen.

Hæren opplyser også at USA bisto med etterretningshjelp.

Den tidligere koloniherren Frankrike har i dag rundt 4.500 soldater i Mali, Burkina Faso, Niger og Tsjad. Den franske Barkhane-styrken bistår i kampen mot jihadistgrupper. Amerikanske spesialstyrker og droner er også operative i Sahel-regionen.

Burkina Faso har i de siste månedene blitt utsatt for stadig flere angrep utført av ulike grupper, blant dem Ansarul Islam, Støttegruppen for islam og muslimer (GSIM) og IS i Stor-Sahara (ISGS).