Det danske justisdepartementet vil foreløpig ikke konkretisere hvordan de vil øke kontrollen mot sin nærmeste nabo. Sveriges innenriksminister, Mikael Damberg, sier følgende i en skriftlig kommentar:

– Jeg har respekt for at den danske regjeringen vil innføre grensekontroller for å holde kontroll med kriminelle, så vel i Danmark som på vei inn i landet. Da vi innførte indre grensekontroll mot Danmark, så vi hvordan boliginnbruddene i Sør-Sverige gikk ned.