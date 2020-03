Det skriver Politico onsdag morgen. Nettstedet viser til en rekke kilder som er kjent med Michael Bloombergs planer.

Den tidligere borgermesteren i New York har brukt rundt 5 milliarder av sin formue på en storstilt reklamekampanje for å overbevise velgerne om at han er rett mann til å slå president Donald Trump.

Men han stakk kun av med seieren i territoriet Amerikansk Samoa, og selv om han sikret seg delegater i flere delstater, vant han ikke en eneste en av de 14 delstatene som holdt nominasjonsvalg tirsdag.

I stedet ble han slått grundig av Joe Biden i de delstatene han hadde satset sterkest på, deriblant i Virginia. Både Bloomberg og Biden tilhører den moderate fløyen i Det demokratiske partiet.

MARCO BELLO / Reuters / NTB scanpix

Bloombergs pressetalskvinne Julie Wood sier til Reuters at han nå vil vurdere sin valgkamp, men hun understreker at det ikke betyr at han gir seg som kandidat.

Trump kaller ham «Mini Mike»

Bloombergs relativt dårlige prestasjon har ikke gått upåaktet hen i Det hvite hus.

– Den aller største taperen i kveld er Mini Mike Bloomberg. Hans «politiske» konsulenter tok ham med på en tur. 700 millioner dollar rett i vasken, og han fikk ikke noe annet igjen enn kallenavnet Mini Mike, mens ryktet hans ble fullstendig ødelagt, skriver Trump på Twitter.

Etter å ha startet dårlig i nominasjonsprosessen om å bli Demokratenes presidentkandidat foran høstens valg, så det ut til at Biden kan ha reist kjerringa.

– Jeg er tilbake, sa 77-åringen fra talerstolen i Los Angeles.

Ifølge AP er rivalen Bernie Sanders erklært som vinner av den største gulroten av dem alle: California. 415 delegater skal fordeles, og den er derfor svært viktig å vinne.

Texas-seier til Biden

I åttetiden norsk tid erklærte AP Joe Biden som vinner av nominasjonsvalget i Texas. Når 90 prosent av stemmene er opptalt leder Biden med 33,4 prosent, mens Bernie Sanders har fått 29,5 prosent.

Texas er en av USAs mest folkerike stater, og en annen stor gulrot å vinne, på linje med California. I Texas skal det fordeles 228 delegater.

Det er heller ikke avgjort i Maine, hvor det skal fordeles 24 delegater. Foreløpig leder Biden med 33,8 prosent av stemmene mot Sanders’ 32,2 når 71 prosent er talt opp.

Foto: AP / NTB scanpix

Anklaget Biden for kupp

Kandidaten Marianne Williamson som trakk seg fra 2020-valget, skal ha stemplet Bidens supertirsdag-comeback som et kupp, ifølge Daily beast. Williamsson skal ha reagert på CNN-ankeret Jake Tappers uttalelse om den tidligere visepresidentens «gjenoppstandelse» i valgkampen. – Dette var ikke en gjenoppstandelse, det var er kupp, skrev hun i en twittermelding som senere er slettet.

Ni seire

Så langt har Biden vunnet i Massachusetts, Virginia, Nord-Carolina, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Texas og Minnesota, ifølge opptellinger og prognoser fra amerikanske medier.

– Det er en god kveld, det er en god kveld. Det ser ut til at den blir bedre. De kaller det ikke supertirsdag for ingenting, sa Biden fra et valgarrangement i Los Angeles tirsdag.

Det ble langt fra en super tirsdag for Elizabeth Warren. Det var ventet at hun kom til å vinne Massachusetts, som er hennes hjemstat, men der var det Biden som altså trakk det lengste strået, ifølge målingene. Dessuten er det Sanders som tar annenplassen, foran Warren.

I tillegg til California, vinner Sanders hjemstaten Vermont, samt Colorado og Utah.

I tillegg til at det er nominasjonsvalg i 14 delstater, er det også valg på Amerikansk Samoa tirsdag.

Der var det Michael Bloomberg som trakk det lengste strået, ifølge valgdagsmålinger. Seks delegater skal fordeles der.

Foto: AP / NTB scanpix

Over 1300 delegater

Valglokalene i Vermont og Virginia var de første som stengte under supertirsdag, hvor totalt 1357 delegater skal fordeles mellom kandidatene i de 14 delstatene.

Deretter fulgte delstatene som ligger lenger vest. Valglokalene i California på vestkysten er ventet å stenge helt til slutt.

Senator Sanders får flertallet av de 16 delegatene som skal fordeles i hans hjemstat Vermont, samt Colorado, hvor det skal fordeles 67 delegater. I Utah, som Sanders også vinner, er 29 delegater i spill.

Tidligere visepresident Biden får flertall av de 99 delegatene som skal fordeles i Virginia. I Nord-Carolina skal det fordeles 110 delegater, og Biden får også klart flertall av disse.

Biden har også vunnet i Alabama, hvor det skal fordeles 52 delegater, Oklahoma, hvor det skal deles ut 37 delegater, samt i Tennessee, hvor 64 delegater er i spill. I Arkansas skal det fordeles 31 delegater, mens det i Minnesota er 75 delegater i spill. Biden får et flertall av disse også. I Massachusetts skal 91 delegater fordeles, og 228 i Texas.