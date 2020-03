Storbritannia forbereder seg på millioner av smittede

– Det er ganske uvanlig at regjeringen offentliggjør en plan som inneholder ting vi håper vi ikke blir nødt til å gjennomføre, sa helseminister Matt Hancock til BBC tirsdag.

Fortsatt er det mye vi ikke vet om koronaviruset, og den britiske handlingsplanen beskriver flere ulike scenarioer. De spenner fra en situasjon som minner om en mild influensa, til noe à la spanskesyken for drøyt hundre år siden. Den gang mistet 200.000 mennesker livet i Storbritannia.

– Samfunnet under press

I verste fall ser myndighetene for seg at mange millioner kan bli smittet og at tusenvis kan dø. Når epidemien er på sitt verste, kan en femdel av arbeidstakerne bli syke samtidig slik at de må være hjemme fra jobb.

I så fall kan samfunnet bli satt under stort press, heter det i handlingsplanen. Skoler kan bli stengt og store ansamlinger av mennesker avlyst. Hvis mange ansatte i helsevesenet blir syke, kan pensjonerte leger og sykepleiere bli bedt om å jobbe. Det er også lagt planer for rasjonering av medisiner.

En viktig målsetting med regjeringens håndtering vil være å beskytte eldre og mennesker med sykdommer som gjør dem sårbare, hvis de smittes av koronaviruset.

Kan sette inn hæren

Blir mange politifolk syke, kan politiet bli nødt til å konsentrere seg om de mest alvorlig forbrytelsene og opprettholdelse av ro og orden. Regjeringen åpner også for å sette inn hæren for å bistå sivile myndigheter.

Tidligere har britiske eksperter anslått at 80 prosent av befolkningen i verste fall kan bli smittet, noe som kan medføre en halv million døde. Men det understrekes at dette regnes som svært lite sannsynlig.

Selv om antallet smittede i Storbritannia høyst sannsynlig vil øke, kan omfanget bli langt mindre enn det som skisseres i regjeringens worst case-scenario.

– For de aller, aller fleste som får viruset, vil dette bli en mild og kortvarig sykdom, sa statsminister Boris Johnson da handlingsplanen ble presentert.

Enn så lenge er det 39 bekreftede tilfeller av koronaviruset i Storbritannia.

